Land Rover "baby" Defender: nuove anticipazioni e foto spia

La Defender è diventata il pilastro economico e d'immagine della Land Rover superando persino la famiglia Range Rover nelle vendite. Proprio per questo le novità attorno a questo nome si sprecano: si parla del rinvio della versione full-electric di dimensioni standard a fine decennio, dei nuovi veicoli tattici Wolf Series II e persino di un ipotetico pick-up nato dalla sinergia tra JLR e Stellantis per il mercato americano. Ma c'è un altro progetto che sta attirando l'attenzione degli appassionati: la cosiddetta ''baby'' Defender.
Cosa sappiamo sul nuovo fuoristrada compatto
Conosciuta ufficiosamente con i nomi provvisori di Defender Sport o Defender 80, questa variante si presenta come un SUV compatto a cinque porte. Inizialmente era stato pensato come un modello esclusivamente elettrico, ma la strategia è stata rivista: la vettura debutterà sì a batterie, ma in seguito accoglierà in gamma anche motorizzazioni ibride. Una scelta tattica simile a quella già vista per la Range Rover GT, dettata da un mercato globale che richiede ancora soluzioni di transizione graduali.
Collaudi al Nürburgring e dettagli stilistici
I recenti scatti spia immortalano diversi prototipi della baby Defender impegnati nei test di sviluppo sull'asfalto del Nürburgring. Nonostante la vistosa pellicola mimetica pensata per nascondere le linee definitive, alcuni dettagli chiave non passano inosservati. In precedenti avvistamenti, il muletto mostrava chiaramente la ruota di scorta montata sul portellone posteriore, un segnale inequivocabile che lo spirito da fuoristrada per l'avventura rimarrà intatto anche su questa declinazione più compatta.
Sfida a distanza e tempistiche di lancio
Questa ''mini'' Defender si troverà a competere direttamente con la futura baby Classe G di Mercedes-Benz, creando un dualismo molto interessante nel segmento dei fuoristrada premium compatti. Quando la vedremo senza veli? La camuffatura dei prototipi inizierà alleggerirsi nei prossimi mesi: le prime anticipazioni ufficiali da parte del costruttore potrebbero arrivare già nella primavera del 2027.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto Hard Top Standard
|200 / 147
|59.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|63.500 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|65.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto S
|200 / 147
|68.700 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|70.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|70.600 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|70.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top Standard
|249 / 183
|71.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto S
|249 / 183
|74.100 €
|Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|74.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|74.700 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|75.200 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|75.300 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE
|200 / 147
|75.900 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top S
|249 / 183
|76.900 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto S
|300 / 221
|78.800 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|79.500 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|79.900 €
|Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|200 / 147
|80.000 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|81.200 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top S
|300 / 221
|81.600 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto S
|400 / 294
|82.000 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|82.600 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top SE
|249 / 183
|83.800 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|84.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|85.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto S
|300 / 221
|85.700 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|85.800 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto XS Edition
|249 / 183
|86.400 €
|Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|86.500 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|249 / 183
|87.600 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top SE
|300 / 221
|88.400 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|89.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|90.000 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|90.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE
|249 / 183
|91.000 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|91.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto Hard Top X-Dynamic SE
|300 / 221
|92.200 €
|Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|92.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|93.300 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto XS Edition
|400 / 294
|94.300 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|95.100 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|249 / 183
|95.300 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE
|300 / 221
|95.700 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto XS Edition
|300 / 221
|96.100 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|97.000 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto SE
|400 / 294
|98.900 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|300 / 221
|100.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|100.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto Outbound
|300 / 221
|101.800 €
|Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|249 / 183
|102.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|102.200 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic SE
|400 / 294
|103.100 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|300 / 221
|106.800 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X-Dynamic HSE
|400 / 294
|110.300 €
|Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|112.000 €
|Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|115.000 €
|Defender 110 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|117.100 €
|Defender 110 2.0 Si4 PHEV 404 CV AWD Auto X
|300 / 221
|119.400 €
|Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X
|300 / 221
|124.400 €
|Defender 130 3.0 I6 400 CV AWD Auto X
|400 / 294
|127.900 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|139.800 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto
|525 / 386
|143.600 €
|Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|147.500 €
|Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto Carpathian Edition
|525 / 386
|151.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Land Rover Defender visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Land Rover Defender
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.