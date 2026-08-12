Jaguar Type 01, svelati gli interni della nuova GT elettrica da 1.000 CV

La nuova Jaguar Type 01 sarà svelata in ottobre e aprirà un nuovo capitolo per la casa automobilistica inglese. Della nuova GT elettrica sappiamo già diverse cose e, adesso, Jaguar fornisce ulteriori dettagli mostrando per la prima volta le immagini dell'abitacolo. Gli interni traggono chiara ispirazione da quelli della controversa concept car Type 00 e l'azienda li definisce ''la visione di una concept car portata in produzione''.

Prime immagini degli interni della Type 01

La caratteristica più interessante del design dell'abitacolo della GT elettrica è certamente la grande ''spina dorsale centrale'', definita da Jaguar come ''elemento artistico distintivo'', che percorre l'intera lunghezza dell'abitacolo tra i sedili anteriori e quelli posteriori. Divide l'interno in quattro sezioni, ognuna con il proprio sedile individuale. Le immagini mostrano che la vettura potrà contare anche su di un ampio tetto panoramico in vetro. La posizione di guida appare ribassata.

Jaguar Type 01 interni

Guardando la plancia, notiamo che davanti al volante multifunzione è presente un ampio pannello digitale, mentre sulla console centrale è collocato solo un piccolo display per i comandi del climatizzaore e dell'infotainment. Anche nel design del cruscotto si nota una netta divisione tra la zona riservata al guidatore e quella riservata al passeggero anteriore.

Un'altra caratteristica degna di nota è l'assenza di un tradizionale specchietto retrovisore. Del resto, la vettura, come già sapevamo, non disporrà di un lunotto posteriore come la Polestar 4. Infatti troviamo uno specchietto retrovisore digitale. Gli interni potranno poi contare su rivestimenti di lusso, come la finitura ispirata all'ottone della spina dorsale centrale e della parte superiore delle portiere, su cui è impresso il logo Jaguar.

Jaguar Type 01 interni

La Type 01 sarà esposta questo fine settimana alla Monterey Car Week in California ancora in forma di prototipo camuffato. La sua presentazione ufficiale è prevista per il 6 ottobre a New York.

Specifiche tecniche

Nulla è stato aggiunto su quanto sapevamo già sulle specifiche tecniche. La GT elettrica poggerà sulla nuova piattaforma Jaguar Electric Architecture che sarà la base anche di altri futuri modelli della casa automobilistica. Il powertrain sarà invece composto da ben 3 motori elettrici che permetteranno di arrivare a disporre di circa 1.000 CV. Dunque, grandi prestazioni assicurate. Ci sarà poi una batteria da 120 kWh che dovrebbe offrire un'autonomia di circa 700 km. Accumulatore ch poi sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. Si parla infatti di 350 kW di potenza di picco.

VEDI ANCHE

Tags