Jaguar Type 01, questo è il nome della nuova super GT elettrica

Jaguar Type 01, questo è il nome ufficiale della nuova GT elettrica che aprirà un nuovo capitolo della storia della casa automobilistica inglese. Un nome che, secondo la casa automobilistica, guarda sia al passato che al futuro. La presentazione ufficiale della vettura è attesa entro la fine dell'anno ma pare che durante il weekend del Gran Premio di Monaco di Formula E, il 15 maggio, sarà presente un prototipo con un livello di camuffamento inferiore rispetto a quanto mostrato fino a questo momento.

La scelta del nome

A circa un anno e mezzo dalla presentazione del concept e con la versione di produzione che dovrebbe essere svelata tra pochi mesi, Jaguar ha finalmente annunciato il nome con cui la sua nuova GT elettrica arriverà nelle concessionarie. Si tratta di un nome composto da tre elementi ben precisi. ''Type'' è il suffisso che troviamo presente nel corso del tempo su alcuni dei più importanti modelli della casa automobilistica. Il numero 0, invece, identifica la presenza del motore elettrico e cioè a 0 emissioni. Infine, il numero 1 indica lo stato della prima Jaguar di una nuova era.

Jaguar Type 00

Sul mercato nel 2027

Sebbene la presentazione si terrà entro la fine dell'anno, sul mercato il nuovo modello non arriverà prima del 2027. Il prezzo di partenza dovrebbe aggirarsi tra 120 mila e 150 mila sterline che al cambio sono circa 138 mila - 173 mila euro. Di questo modello che aprirà un nuovo capitolo della storia di Jaguar abbiamo già visto diverse foto spia e soprattutto conosciamo già alcune prime specifiche tecniche. La GT poggerà sulla piattaforma Jaguar Electric Architecture, con un'architettura a 850 V. A quanto sappiamo, il powertrain disporrà di 3 motori elettrici per una potenza di sistema di circa 1.000 CV. Ad alimentare il tutto ci penserà una batteria da 120 kWh in grado di offrire un'autonomia attorno ai 700 km.

Accumulatore che si potrà ricaricare con una potenza di picco fino a 350 kW. La nuova Jaguar Type 01 sarà solo elettrica. A quanto pare non sarebbe prevista una versione ibrida/endotermica.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026