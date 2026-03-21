Formula E E-Prix Madrid 2026: Da Costa al fotofinish, Jaguar si rilancia per il titolo

Resoconto, analisi e risultati E-Prix Madrid 2026, round 6 del Mondiale Formula E: trionfa Da Costa su Evans, 1-2 Jaguar!

La Formula E non si smentisce e regala spettacolo ed emozioni nel round spagnolo del campionato, con l’E-Prix di Madrid, disputato sullo storico circuito di Jarama, che regala una delle gare più combattute della stagione. A imporsi è Antonio Felix Da Costa, che porta in casa Jaguar Racing la seconda vittoria consecutiva, precedendo il compagno di squadra Mitch Evans, Pascal Wehrlein e Dan Ticktum, racchiusi in meno di un secondo al traguardo.

Davanti a un pubblico numeroso – tra cui anche il re di Spagna Filippo VI – la gara si è decisa negli ultimi giri dopo una lunga fase di strategie e cambi di leadership.

Da Costa gioca d'astuzia: la strategia decisiva per la vittoria

Partito dalla terza posizione, Da Costa ha costruito la propria gara con una strategia efficace: il portoghese del team Jaguar Racing è infatti stato tra i primi a effettuare il Pit Boost - la sosta per ricaricare le batterie, solitamente obbligatoria solo nei weekend con doppia manche ma imposto eccezionalmente anche a Madrid - fermandosi al giro 12, per poi gestire al meglio l’utilizzo dell’Attack Mode nella fase finale.

Questa scelta gli ha permesso di trovarsi nella posizione ideale nelle fasi conclusive di gara, con energia sufficiente e il vantaggio della pista libera davanti.

Doppietta Jaguar, Da Costa restiste a Evans

Gli ultimi giri hanno visto un gruppo compatto giocarsi la vittoria. Ticktum, al volante della Cupra Kiro è stato tra i protagonisti assoluti con un sorpasso deciso all’esterno su Wehrlein.

Subito dopo è stato Evans a inserirsi nella lotta, superando Ticktum e portandosi alle spalle del compagno di squadra Da Costa, creando le premesse per la doppietta Jaguar.

Il neozelandese ha poi tentato l’attacco decisivo al compagno di box nel giro finale, ma Da Costa ha difeso la posizione con precisione, chiudendo tutte le traiettorie e assicurandosi la vittoria.

Porsche si difende, Wehrlein 3° sul podio

Alle spalle delle due Jaguar, Pascal Wehrlein con la Porsche ha conquistato il terzo posto, riuscendo a resistere al ritorno di Ticktum, quarto ma comunque protagonista di una prestazione solida.

Quinto posto per Edoardo Mortara con la Mahindra Racing, mentre il compagno di squadra Nyck de Vries ha compromesso la propria gara dopo un contatto iniziale proprio con Wehrlein, costato anche una penalità.

Giornata negativa invece per Nick Cassidy che, dopo aver regalato alla Citroen la prima pole position della sua storia in Formula E, ha chiuso la gara fuori dalla zona punti.

Formula E E-Prix Madrid 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Madrid, sesto round della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Antonio Felix Da Costa Jaguar TCS Racing - 23 25 2 Mitch Evans Jaguar TCS Racing +0.386 23 18 3 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +0.799 23 15 4 Dan Ticktum Cupra Kiro +0.985 23 12 5 Edoardo Mortara Mahindra Racing +1.570 23 10 6 Sébastien Buemi Envision Racing +1.922 23 8 7 Jake Dennis Andretti Formula E +3.760 23 6 8 Nico Müller* Porsche Formula E Team +3.884 23 5 9 Josep Maria Martí Cupra Kiro +4.117 23 2 10 Joel Eriksson Envision Racing +6.576 23 1 11 Norman Nato Nissan Formula E Team +7.182 23 0 12 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +10.216 23 0 13 Maximilian Gunther DS Penske +15.686 23 0 14 Jean-Eric Vergne Citroen Racing +16.345 23 0 15 Felipe Drugovich Andretti Formula E +26.016 23 0 16 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +26.917 23 0 17 Nick Cassidy** Citroen Racing +29.372 23 3 18 Nyck De Vries Mahindra Racing +53.664 23 0 19 Taylor Barnard DS Penske +55.751 23 0 20 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E +55.889 23 0

*Nico Muller, +1 punto per il giro più veloce in top-10.

**Nick Cassidy, +3 punti per la pole position.

Classifica e scenario campionato

Con questo risultato, Wehrlein mantiene la leadership del campionato piloti, con un margine di 11 punti su Mortara. Da Costa, invece, sale al quarto posto, rilanciando le proprie ambizioni.

Importanti anche gli effetti nella classifica team e costruttori, con la Jaguar che riduce sensibilmente il distacco dalla Porsche, portandosi a soli quattro punti nella graduatoria squadre e a tre in quella dei costruttori.

Il programma Formula E: un lungo stop e poi... andiamo a Berlino!

Il mondiale di Formula E si sposta ora in Germania, dove sulla pista di Berlino Tempelhof sono in programma due round che potrebbero essere decisivi per il prosieguo della stagione, in un contesto di grande equilibrio e che vede la Jaguar e Antonio Felix Da Costa rilanciarsi a sorpresa dopo un periodo decisamente negativo. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo il sesto round del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 21/03/2026