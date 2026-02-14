E-Prix Jeddah-1 2026: Wehrlein riporta la Porsche al top e vola in testa al Mondiale

Resoconto, analisi e risultati E-Prix Jeddah-1 2026, round 4 del Mondiale Formula E: trionfa Wehrlein e vola in testa al Mondiale

Pascal Wehrlein firma una vittoria pesante sul circuito cittadino di Jeddah, imponendosi nella quarta tappa del Mondiale Formula E 2025/26 al termine di una gara costruita con grande lucidità sul piano strategico. Il pilota di casa Porsche celebra così nel migliore dei modi il suo 100° E-Prix in carriera, gestendo in maniera impeccabile sia il Pit Boost, la sosta ai box per la ricarica veloce della batteria, e il consueto sistema degli Attack Mode per un surplus di potenza, portando a casa anche il giro più veloce.

Alle sue spalle chiudono Edoardo Mortara (Mahindra Racing) e Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), protagonisti di una gara in rimonta che ha premiato chi ha saputo attendere il momento giusto per sfruttare la potenza extra.

Gara di controllo: Wehrlein attende e colpisce

Scattato dalla terza posizione in griglia, Wehrlein ha scelto di ritardare l’attivazione dell’Attack Mode, sovrapponendola alla fase successiva al Pit Boost. Una scelta che si è rivelata decisiva: mentre i diretti rivali hanno anticipato alle prime fasi di gara la parte più d'attacco della corsa, il tedesco ha costruito con pazienza il proprio vantaggio arrivando infine a guadagnare oltre otto secondi nella parte conclusiva.

Un margine sufficiente per amministrare senza particolari rischi le fasi decisive della corsa, respingendo il tentativo di rientro di Mortara.

Mortara paga la partenza, Evans cresce nel finale

Per Mortara la gara di Jeddah lascia sensazioni contrastanti. Scattato dalla pole position, il pilota italo-svizzero della Mahindra ha perso diverse posizioni già nelle prime curve a causa di una partenza complicata, scivolando fino alla quinta piazza. Da lì è iniziata una rimonta efficace, costruita soprattutto grazie a un Attack Mode attivato molto tardi, che gli ha consentito di risalire fino al secondo posto.

Strategia simile anche per Evans, autore di una delle progressioni più spettacolari della serata: il neozelandese ha recuperato posizioni su posizioni nella seconda metà di gara, chiudendo terzo dopo essere partito fuori dalla top-10. Così il pilota ufficiale della Jaguar dà una certa continuità ai propri risultati rilanciandosi in classifica generale dopo la vittoria di Miami.

Piloti a punti, la Porsche allunga con Muller

Ai piedi del podio chiude Nico Muller (Porsche), seguito da Antonio Felix da Costa (Jaguar) e da Nick Cassidy (Citroen), ex leader della Generale anche lui protagonista di una rimonta significativa dopo una qualifica complicata.

Formula E E-Prix Jeddah-1 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo del primo dei due E-Prix di Jeddah, quarto round della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team - 32 26 2 Edoardo Mortara Mahindra Racing +2.677 32 21 3 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing +7.097 32 15 4 Nico Müller Porsche Formula E Team +8.735 32 12 5 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing +9.153 32 10 6 Nick Cassidy Citroën Racing +11.381 32 8 7 Sébastien Buemi Envision Racing +11.836 32 6 8 Jean-Éric Vergne Citroën Racing +12.305 32 4 9 Jake Dennis Andretti Formula E +12.726 32 2 10 Taylor Barnard Ds Penske +13.125 32 1 11 Maximilian Günther Ds Penske +16.048 32 0 12 Dan Ticktum Cupra Kiro +16.283 32 0 13 Norman Nato Nissan Formula E Team +16.718 32 0 14 Josep Maria Martí Cupra Kiro +17.048 32 0 15 Felipe Drugovich Andretti Formula E +19.871 32 0 16 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +20.280 32 0 17 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +22.257 32 0 18 Joel Eriksson Envision Racing +43.191 32 0 19 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E Ritirato 0 0 20 Nyck De Vries Mahindra Racing Non partito 0 0

Classifiche: Wehrlein nuovo leader, Porsche in fuga

Grazie al successo e al punto addizionale per il giro veloce, Wehrlein incassa 26 punti e balza al comando della classifica piloti con 64 punti, staccando Cassidy fermo a quota 48, nel contesto però di una classifica come sempre molto corta e indecifrabile.

Il Porsche Formula E Team consolida inoltre la leadership nel Mondiale Team, mentre il marchio di Stoccarda allunga anche nella classifica Costruttori, davanti a Jaguar.

Il programma Formula E: si torna subito in pista a Jeddah

La Formula E resta sotto le luci artificiali dell’Arabia Saudita: stasera è in programma il round 5, ancora sul tracciato di Jeddah (ma senza l'obbligo di pit-stop per ricaricare la batteria) per un nuovo capitolo di una stagione che sta già offrendo equilibri sottilissimi e strategie sempre più decisive. Qui tutti i dettagli sugli orari tv dell'evento.

Pubblicato da Alessio Ricci, 14/02/2026