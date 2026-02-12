Anteprima Formula E E-Prix Jeddah 2026: orari tv, meteo, circuito

Dopo i primi tre appuntamenti singoli, la stagione della Formula E entra davvero nel vivo con il primo double-header, e cioè un evento su doppia manche, della stagione. La prima vittoria 2026 di Mitch Evans sul tracciato di Miami ha ridato spolvero alla Jaguar, che ha così riscattato un avvio di campionato horror invitandosi di diritto alla festa per la lotta al titolo finale. Il leader della classifica resta comunque però il pilota di casa Citroen Nick Cassidy, nonostante la battuta d'arresto della tappa in Florida. E allora, con una generale come sempre cortissima, e con il ritorno della modalità Pit Boost - il pit-stop per la ricarica veloce delle batterie che sarà obbligatorio in gara-1 - chi uscirà vincitore dalla doppia gara in Arabia Saudita?

Formula E E-Prix Jeddah 2026, tutte le info utili

Un po' come già visto anche a Miami, pure il Jeddah Corniche Circuit è un tracciato già usato anche dalla Formula 1, ma con una configurazione più corta lunga che ha già debuttato la scorsa stagione. Le due categorie condividono infatti solo il rettilineo di partenza e la prima chicane, con le monoposto elettriche che, dopo curva-3, svoltano a sinistra tagliando su una parte inedita fino a poi ricongiungersi alla pista tradizionale percorrendo quella che per la F1 è l’ultima curva. Per la Formula E non finisce ancora qui, perché le monoposto elettriche devono percorrere due chicane che spezzano il lunghissimo rettilineo principale prima di concludere il giro, utili però per ricaricare le batterie e offrire terreno per qualche sorpasso. Il nuovo layout misura 3.001 metri e consta di 19 curve.

E-Prix Jeddah 2026: la mappa del circuito | Foto: Formula E

La pista di Jeddah ha già ospitato le monoposto full electric nella stagione 2025, con le vittorie di Maximilian Gunther sulla DS Penske in gara-1 e quella di Oliver Rowland con la Nissan nella seconda manche. L'Arabia Saudita ha una discreta tradizione in Formula E, con la gara di Ad Diriyah che per tanti anni è stata meta fissa del calendario della stagione elettrica ospitando ben undici round del campionato Formula E dal 2018 al 2024. Sam Bird, Nyck De Vries e Pascal Wehrlein sono stati gli specialisti, con due affermazioni, con il tedesco che ha addirittura festeggiato una doppietta in entrambi gli appuntamenti dell’edizione 2023. Un successo a testa per Antonio Felix Da Costa (2018), Alexander Sims (gara-2 2019), Edoardo Mortara (gara-2 2022), Jake Dennis (gara-1 2024) e Nick Cassidy (gara-2 2024).

E-Prix Jeddah 2025: Maximilian Gunther (DS Penske) | Foto: Fia Formula E

Per la prima volta in questa stagione, la Formula E riabbraccia il format del weekend doppio, con ovviamente due gare che si svolgono però - come da tradizione per la Formula E, al venerdì e al sabato (e non sabato e domenica, come succede di solito). Decisamente comodo il fuso orario con l'Arabia Saudita, con le gare che si svolgono in orario serale e permettono agli appassionati italiani di godersi le gare a tardo pomeriggio, giusto poco prima di cenare. Per quanto riguarda le dirette, la trasmissione in chiaro è sui canali Mediaset e sul sito Sportmediaset.it oltre che su Eurosport e Discovery+, per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Jeddah:

Prove Libere 1 – Giovedì 12 febbraio ore 18.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E.

Prove Libere 2 – Venerdì 13 febbraio ore 11.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E.

Qualifica 1 – Venerdì 13 febbraio ore 13.40: Sportmediaset.it, Eurosport.

Gara 1 – Venerdì 13 febbraio ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

Prove Libere 3 – Sabato 14 febbraio ore 11.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E.

Qualifica 2 – Sabato 14 febbraio ore 13.40: Sportmediaset.it, Eurosport.

Gara 2 – Sabato 14 febbraio ore 18.00: Mediaset Canale 20, Sportmediaset.it, Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Città del Messico 2026: Nick Cassidy (Citroen) | Foto: Fia Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a Jeddah, secondo Google Meteo:

Giovedì 12 febbraio – Per lo più nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 23-28°C.

Venerdì 13 febbraio – Parzialmente sereno, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 23-28°C.

Sabato 14 febbraio – Sereno, 0% possibilità di precipitazioni, temperature 23-28°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 12/02/2026