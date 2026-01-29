Anteprima Formula E E-Prix Miami 2026: orari tv, meteo, circuito

Dopo due gare caotiche e piene di colpi di scena, la Formula E prosegue nella sua stagione facendo tappa a Miami. A ospitare la categoria elettrica non è però la pista permanente (ricavata all'interno di un'ovale usato dalla Nascar e, in passato, anche dalla IndyCar) di Homestead, ma il tracciato cittadino ricavato intorno all'Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins di NFL, che già ospita la Formula 1. Il Miami International Autodrome per la prima volta è dunque teatro della sfida tra le monoposto a batterie più veloci ed efficienti al mondo, che dopo la gara di Città del Messico vedono la neoarrivata Citroen (entrata a inizio stagione al posto della Maserati) con Nick Cassidy tentare la fuga in classifica: c'è un nuovo sceriffo in città?

Formula E E-Prix Miami 2026, tutte le info utili

L'impianto è lo stesso usato anche dalla Formula 1, ma con una configurazione più corta che è al debutto assoluto nel motorsport internazionale. Il circuito, lungo 2.320 metri per 14 curve complessive, condivide con la F1 il rettilineo di partenza e la zona del paddock, con i piloti che dopo curva-3 svoltano a sinistra in un tornante che immette in una sezione inedita ricavata all'interno di una zona solitamente adibita a parcheggio per l'Hard Rock Stadium. Il tracciato poi si ricongiunge alla pista usata per il GP di Miami del Mondiale F1 dopo curva-12, prima dunque delle ultime due curve che reimmettono sul rettilineo d'arrivo e dei box.

E-Prix Miami 2025-2026: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Se, come detto, il Miami International Autodrome, seppur in versione ridotta e adattata, è al debutto assoluto in Formula E, non è certo la prima volta per Miami nel calendario della categoria. La celebre città della Florida, anzi, ha una vicinanza di lunga data con la serie elettrica visto che aveva ospitato il campionato già nel lontano 2015 nell'anno dell'esordio assoluto della Formula E, sul tracciato cittadino di Biscayne Bay. In quel caso, a vincere l'E-Prix fu Nicolas Prost su e.Dams Renault, mentre a centrare il successo nella seconda edizione della gara di Miami, che si è disputata nel 2025 sul circuito permanente di Homestead, è stato Pascal Wehrlein su Porsche. Curioso è dunque il fatto che, la Formula E corra per la terza volta in città, ma sulla terza pista differente.

Eprix Miami 2015: azione in pista | Foto: Formula E

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con appuntamento singolo, che prevedono ormai da tradizione la partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana - stavolta accompagnate anche da una sessione di prove per giovani piloti - e proseguono con prove libere 2, qualifiche e gara tutte nella giornata del sabato. Da tenere a mente, come ovvio, anche il fuso orario tra l'Italia e la Florida, con la gara che andrà in scena in prima serata. Per quanto riguarda le dirette, la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset è solo in differita, mentre la diretta è garantita sul sito Sportmediaset.it oltre che su Eurosport e Discovery+, per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Miami:

Rookie Test – Venerdì 30 gennaio, ore 20.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E.

Prove Libere 1 – Venerdì 30 gennaio, ore 23.00: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 31 gennaio, ore 13.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 31 gennaio, ore 15.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara – Sabato 31 gennaio, ore 20.00: Sportmediaset.it (differita su Mediaset Canale 20 alle 23.50) ed Eurosport

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Città del Messico 2026: Nick Cassidy (Citroen) | Foto: Fia Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a Miami Gardens, secondo Google Meteo:

Venerdì 30 gennaio – Leggera pioggia, 35% possibilità di precipitazioni, temperature 12-18°C.

Sabato 31 gennaio – Leggera pioggia, 45% possibilità di precipitazioni, temperature 3-18°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

Pubblicato da Alessio Ricci, 29/01/2026