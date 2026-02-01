E-Prix Miami 2026: Evans porta la Jaguar in trionfo sotto la pioggia ed entra nella storia

Resoconto, analisi e risultati E-Prix Miami 2026, round 3 del Mondiale Formula E: trionfa Evans, Cassidy resta a secco ma è leader

Il weekend della Formula E a Miami è stato segnato da un meteo instabile che ha trasformato il circuito cittadino già sede (seppur con un layout della pista rivisitato) dei GP di Formula 1, in una vera gara di sopravvivenza tecnica e mentale per i piloti. La pioggia, alternata a brevi tregue, ha reso l’asfalto scivoloso, insidioso e imprevedibile per tutti i 20 protagonisti in pista.

A centrare il successo, mettendo così fine a un digiuno di punti che si era protratto nelle prime due gare della stagione, è la Jaguar di Mitch Evans, che centra così il 15° successo nella serie elettrica: per il pilota neozelandese, da sempre portabandiera del marchio del giaguaro in Formula E, è un trionfo storico che lo porta a diventare infatti il pilota con più successi all'attivo nella categoria, seppur senza mai la gioia di un titolo individuale.

E-Prix Miami 2026: Mitch Evans (Jaguar) | Foto: Fia Formula E

Condizioni insidiose a Miami

Dopo una partenza neutralizzata dalla Safety Car, Nico Muller (Porsche), scattato dalla pole position, ha mantenuto il comando nelle prime fasi. Tuttavia, la gara ha subito offerto colpi di scena grazie alle strategie legate all’Attack Mode, ancora più determinanti in condizioni di bagnato.

Drugovich sorprende, poi il caos

Felipe Drugovich, al volante della Andretti Formula E, ha sfruttato subito l’incremento di potenza e la trazione integrale per balzare in testa alla corsa. Una mossa aggressiva che però non ha avuto lunga durata.

Con l’intensificarsi della pioggia, un contatto tra Drugovich e Antonio Felix da Costa ha messo fuori gioco entrambi dalla lotta per la vittoria, permettendo a Muller di tornare leader provvisorio della gara.

La rimonta perfetta di Mitch Evans

Partito dalla nona posizione e ancora a secco di punti stagionali, Mitch Evans ha costruito il suo successo giro dopo giro. Con una guida precisa e priva di errori, il neozelandese è riuscito a risalire il gruppo fino alle posizioni di vertice.

Il momento decisivo è arrivato al 27° passaggio: una finta in staccata seguita da un magistrale incrocio di traiettorie gli ha consentito di superare Muller e prendere il comando della corsa. Da lì in poi il pilota di casa Jaguar ha gestito con intelligenza gli ultimi Attack Mode allungando sugli avversari fino alla bandiera a scacchi.

Il margine finale di poco superiore ai tre secondi gli ha consegnato la 15ª vittoria in carriera in Formula E, oltre al traguardo simbolico dei 1.000 punti nel campionato elettrico.

Porsche solida: doppio podio con Müller e Wehrlein

Alle spalle di Evans, Nico Muller ha difeso con successo la seconda posizione, mentre il compagno di squadra Pascal Wehrlein ha completato il podio dopo una rimonta notevole dall’undicesimo posto in griglia. Un risultato che conferma l’eccellente competitività delle monoposto di casa Porsche in questa fase della stagione.

Ottima prestazione anche per Joel Eriksson, quarto con Envision Racing-Jaguar, seguito dalle due Mahindra di Nyck de Vries e Edoardo Mortara.

Formula E E-Prix Miami 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo dell'E-Prix di Miami, terzo round della stagione 2026 di Formula E.

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing - 41 26 2 Nico Muller Porsche Formula E Team +3.151 41 21 3 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +8.827 41 15 4 Joel Eriksson Envision Racing +12.394 41 12 5 Nyck De Vries Mahindra Racing +16.561 41 10 6 Edoardo Mortara Mahindra Racing +17.525 41 8 7 Sébastien Buemi Envision Racing +17.718 41 6 8 Antonio Felix Da Costa Jaguar Tcs Racing +18.903 41 4 9 Josep Maria Martí Cupra Kiro +20.576 41 2 10 Jake Dennis Andretti Formula E +21.102 41 1 11 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E +21.817 41 0 12 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +31.075 41 0 13 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +33.315 41 0 14 Taylor Barnard DS Penske +36.131 41 0 15 Jean-Eric Vergne Citroen Racing +47.066 41 0 16 Nick Cassidy Citroen Racing +1 giro 40 0 17 Norman Nato Nissan Formula E Team +1 giro 40 0 18 Felipe Drugovich Andretti Formula E +1 giro 40 0 19 Maximilian Gunther DS Penske +2 giri 39 0 20 Dan Ticktum Cupra Kiro Ritirato 25 0

Classifiche: Cassidy leader, Porsche allunga tra team e costruttori

Nonostante un sedicesimo posto senza punti a Miami, Nick Cassidy resta in testa al campionato piloti grazie al successo ottenuto in precedenza a Città del Messico. Wehrlein si avvicina però sensibilmente, portandosi a sole due lunghezze.

Sul fronte squadre e costruttori, Porsche rafforza il proprio vantaggio, dimostrando una costanza di rendimento che potrebbe rivelarsi decisiva nel prosieguo del mondiale.

Il programma Formula E: il 31 gennaio si corre a Miami

Il Mondiale ora si sposta verso i prossimi appuntamenti del calendario 2026, con una classifica ancora più corta e incerta, che ci regala non soltanto un Porsche fortissima e una Citroen che mantiene la vetta della classifica piloti con Nick Cassidy, ma anche una Jaguar tornata a ruggire dopo un inizio di stagione deludente. A ospitare le monoposto di Formula E nei prossimi due round sarà la pista di Jeddah, in Arabia Saudita, per il primo doppio appuntamento del campionato.. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo il secondo round del campionato e tutte le novità dell'anno.

Pubblicato da Alessio Ricci, 01/02/2026