Anteprima Formula E E-Prix Madrid 2026: orari tv, meteo, circuito

Il fine settimana di Jeddah ha ancora una volta rimescolato le gerarchie della Formula E, con il campione del mondo 2024, Pascal Wehrlein, che torna al comando della classifica forte delle ottime prestazioni della sua Porsche. Ovviamente la serie elettrica non è però nuova ai ribaltoni e il debutto storico in Spagna per l'E-Prix di Madrid darà l'opportunità a tutti gli inseguitori, capitanati dall'italo-svizzero Edoardo Mortara, che in classifica precede il campione in carica Oliver Rowland, Nick Cassidy, Mitch Evans e Nico Muller, di provare a sovvertire le gerarchie dei primi cinque round della stagione. L'occasione è data dal weekend sulla pista permanente di Jarama che, dopo un glorioso passato in Formula 1 (è stata in calendario tra il 1968 e il 1981), torna protagonista del motorsport ospitando con il primo E-Prix nella storia.

Formula E E-Prix Madrid 2026, tutte le info utili

Il circuito di Jarama è stato, come detto, protagonista anche in Formula 1, sebbene siano passati ormai 45 anni dall'ultima volta in cui ha ospitato un GP della massima serie automobilistica (era il 1981). Per quanto molto differente in termini di strutture, oggi la pista presenta un disegno tutto sommato non così dissimile da quella della tradizione, con l'aggiunta però di una chicane che spezza in due il rettilineo dei box e che serve alle monoposto elettriche di ricaricare le batterie, oltre che a fornire occasioni importanti di sorpasso. Il tracciato consta di 14 curve per 3.934 metri e promette una gara di stampo ''ciclistico'' come ormai da tempo avviene sulle piste permanenti, dove ci sono più curvoni veloci del solito che impongono ai piloti una grande intelligenza nella gestione dell'energia.

E-Prix Madrid 2025-2026: la mappa del circuito | Foto: Formula E

Se, come detto, il circuito di Jarama, che sorge a una trentina di chilometri da Madrid, non ha mai ospitato la Formula E, lo stesso non può dirsi per la Spagna. Il paese, che è da sempre ''casa'' dei test invernali del campionato, ha infatti organizzato un E-Prix sul circuito Ricardo Tormo di Valencia quando, nel 2021, c'era l'esigenza di aumentare le tappe europee per effetto della pandemia da Coronavirus. Nell'albo d'oro si segnala dunque una vittoria a testa per Nyck De Vries (all'epoca in Mercedes) e per Jake Dennis (all'epoca in Bmw-Andretti). Jarama ha invecegià ospitato le prove precampionato nel 2024, quando la pista di Valencia non era disponibile per i danni causati dall'alluvione.

Formula E ePrix Valencia 2021: Jake Dennis (Bmw i Andretti Motorsport) davanti ad Alex Lynn

Si conferma il classico schema utilizzato dalla Formula E nei weekend con appuntamento singolo, che prevedono ormai da tradizione la partenza già al venerdì con la prima sessione di prove libere del fine settimana e proseguono con prove libere 2, qualifiche e gara tutte nella giornata del sabato. Da tenere a mente, come ovvio, anche che quello di Madrid è il primo E-Prix europeo, con gli orari che dunque coincidono con quelli più tradizionali e ''comodi'' anche per il pubblico italiano. Per quanto riguarda le dirette, la trasmissione in chiaro sui canali Mediaset è solo in differita, mentre la diretta è garantita sul sito Sportmediaset.it oltre che su Eurosport e Discovery+, per gli abbonati al servizio. Di seguito gli orari delle dirette del fine settimana di Miami:

Prove Libere 1 – Venerdì 20 marzo, ore 16.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Prove Libere 2 – Sabato 21 marzo, ore 08.30: YouTube, app Formula E iOS/Android, sito Formula E, Sportmediaset.it.

Qualifica – Sabato 21 marzo, ore 10.40: Sportmediaset.it ed Eurosport.

Gara – Sabato 21 marzo, ore 15.00: Sportmediaset.it, Mediaset Canale 20 ed Eurosport.

NB: i palinsesti sono potenzialmente soggetti a modifiche e cambiamenti dell’ultimo minuto.

E-Prix Città del Messico 2026: Nick Cassidy (Citroen) | Foto: Fia Formula E

Di seguito il dettaglio delle previsioni del tempo per il fine settimana della Formula E a San Sebastian de los Reyes, secondo Google Meteo:

Venerdì 20 marzo – Nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 7-13°C.

Sabato 21 marzo – Nuvoloso, 20% possibilità di precipitazioni, temperature 4-13°C.

Qui la classifica dei piloti e team del campionato Fia Formula E 2025-26 aggiornata dopo ogni tappa del mondiale. Qui è invece possibile consultare il calendario aggiornato della stagione numero 12 della storia della categoria elettrica.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 20/03/2026