E-Prix Jeddah-2 2026: trionfo Da Costa con la Jaguar

Resoconto, analisi e risultati E-Prix Jeddah-2 2026, round 4 del Mondiale Formula E: trionfa Da Costa su Jaguar

È António Félix da Costa il vincitore del secondo E-Prix di Jeddah, quinto round del Mondiale Formula E 2025-2026. Sul circuito cittadino saudita, il pilota portoghese di casa Jaguar Racing ha costruito il successo grazie a una gestione impeccabile della gara, in una corsa fortemente condizionata dal risparmio energetico e dalle scelte strategiche.

Da Costa ha preceduto al traguardo Sebastien Buemi, secondo dopo una gara solida e intelligente, e il campione del mondo in carica Oliver Rowland, terzo al termine di una sfida tattica fino all’ultimo giro.

Da Costa fa la differenza con la strategia

Il momento chiave della gara è arrivato quando Da Costa è stato il primo tra i piloti di vertice ad attivare entrambe le fasi obbligatorie di Attack Mode sfruttando al massimo la trazione integrale. La scelta ha permesso al portoghese di costruire un margine prezioso nel corso del secondo ciclo di attivazioni, sufficiente per controllare il ritorno degli avversari fino alla bandiera a scacchi.

Il vantaggio finale di 2,5 secondi certifica una vittoria mai realmente in discussione nelle fasi conclusive. Per la Jaguar si tratta del sesto successo nelle ultime nove gare, mentre per Da Costa è la prima affermazione con il team inglese e la prima vittoria personale dall'E-Prix di Portland del 2024.

Buemi e Rowland sul podio, Mortara quarto

In una gara caratterizzata da continui cambi di leadership, Buemi è stato uno dei piloti capaci di portarsi al comando nelle prime fasi, sfruttando poi una sovrapposizione dell’Attack Mode per difendere la seconda posizione da Rowland, anch’egli leader provvisorio nella prima metà di gara.

Appena fuori dal podio chiude Edoardo Mortara. Il pilota Mahindra, reduce da due pole position consecutive e dal secondo posto in gara-1, ha a lungo lottato per il successo ma ha dovuto accontentarsi del quarto posto, raccogliendo comunque punti importanti in ottica campionato.

Centro gruppo combattuto, Wehrlein limita i danni

Duello acceso anche alle spalle dei primi: Dan Ticktum ha avuto la meglio sul compagno di squadra Pepe Martí per la quinta posizione, mentre Mitch Evans ha chiuso settimo con la seconda Jaguar.

Gara più complicata invece per il vincitore di gara-1, Pascal Wehrlein, solo ottavo al traguardo con la Porsche, davanti a Jean-Eric Vergne e a Taylor Barnard.

Formula E E-Prix Jeddah-2 2026: ordine d'arrivo

Di seguito l'ordine d'arrivo completo del secondo dei due E-Prix di Jeddah, quinto round della stagione 2026 di Formula E:

Pos Pilota Team Distacco Giri Punti 1 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing - 30 25 2 Sébastien Buemi Envision Racing +2.574 30 18 3 Oliver Rowland Nissan Formula E Team +3.508 30 15 4 Edoardo Mortara Mahindra Racing +3.924 30 15 5 Dan Ticktum Cupra Kiro +4.521 30 10 6 Josep Maria Martí Cupra Kiro +5.461 30 9 7 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing +5.926 30 6 8 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team +6.348 30 4 9 Jean-Éric Vergne Citroën Racing +6.887 30 2 10 Taylor Barnard Ds Penske +9.170 30 1 11 Maximilian Günther Ds Penske +9.476 30 0 12 Felipe Drugovich Andretti Formula E +14.206 30 0 13 Joel Eriksson Envision Racing +14.714 30 0 14 Nick Cassidy Citroën Racing +14.769 30 0 15 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E +14.787 30 0 16 Nico Müller Porsche Formula E Team +15.979 30 0 17 Norman Nato Nissan Formula E Team +17.951 30 0 18 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E +23.342 30 0 19 Jake Dennis Andretti Formula E +1:08.185 30 0 20 Nyck De Vries Mahindra Racing +1:09.107 30 0

Classifiche: Wehrlein resta leader, Porsche davanti a tutti

Nonostante il risultato deludente, Pascal Wehrlein mantiene la testa della classifica piloti con 68 punti, seguito da Mortara a quota 62 e da Rowland a 49.

Nel Mondiale Team e Costruttori, è invece la Porsche a conservare il comando con 113 punti, mentre Jaguar accorcia portandosi a 86, rilanciando la sfida in vista dei prossimi appuntamenti stagionali dopo un inizio di campionato terribile.

Il programma Formula E: il 21 marzo si corre a Madrid

Il Mondiale ora si sposta verso i prossimi appuntamenti del calendario 2026, con una classifica ancora più corta e incerta, con una Porsche molto forte ma con Citroen, Nissan e soprattutto Jaguar che si rilancia nella lotta al vertice. A ospitare le monoposto di Formula E nel prossimo round sarà la pista di Madrid, in Spagna, per un altro appuntamento singolo prima che il campionato entri davvero nel vivo. Qui, nell'attesa, il calendario completo della stagione e le classifiche aggiornate dopo il quinto round del campionato e tutte le novità dell'anno.

Pubblicato da Alessio Ricci, 14/02/2026