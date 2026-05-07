Jaguar Type 00, presto la scelta del nome ufficiale: come si chiamerà la GT elettrica?

La GT elettrica potrà contare su di 3 motori per circa 1.000 CV e grazie a una batteria da 120 kWh l'autonomia sarà di circa 700 km

La nuova Jaguar Type 00 rappresenta l'inizio di un nuovo importante capitolo per la storia della casa automobilistica inglese. Dopo i concept abbiamo visto diverse foto spia del modello di produzione e adesso c'è una novità. Già perché a circa 4 mesi dalla presentazione ufficiale pare che sia arrivato il momento di scoprire il nome ufficiale della nuova GT elettrica. Stando a quanto riportano alcune testate inglesi come Auto Express, il nome del modello di produzione sarà annunciato la prossima settimana e nello specifico il 12 maggio.

Come si chiamerà?

Finora, le versioni concept della prossima generazione di veicoli elettrici Jaguar sono state indicate con il nome di Type 00. Pare che internamente la vettura sia identificata con il nome ''X900'' ma non è detto che possa essere utilizzato anche per il modello di produzione. Fortunatamente non bisognerà attendere molto per scoprirlo.

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Se il nome definitivo ancora non è noto, ne sappiamo molto di più delle specifiche della nuova GT elettrica di Jaguar. La vettura poggia su di una piattaforma tutta nuova, chiamata Jaguar Electric Architecture, con un'architettura a 850 V. Il powertrain sarà composto da 3 motori elettrici: uno davanti e due dietro. Complessivamente ci saranno circa 1.000 CV. Le prestazioni saranno quindi davvero importanti, da vera sportiva. Il tutto sarà alimentato da una batteria con una capacità di 120 kWh che permetterà un'autonomia di circa 700 km.

In ricarica si potrà raggiungere i 350 kW di potenza di picco da una colonnina HPC. In meno di 15 minuti sarà possibile recuperare 320 km di percorrenza. Il setup delle sospensioni sarà particolarmente raffinato, tanto che troveremo sospensioni pneumatiche a doppia camera e ammortizzatori adattivi.

Ma la nuova GT sarà solo elettrica o è prevista anche una versione ibrida? Su questo punto, Jaguar è sempre stata molto chiara, il nuovo modello sarà unicamente elettrico. In ogni caso, la nuova direzione presa dal costruttore non stata esente da critiche tanto che hanno dovuto lasciare il CEO Adrian Mardell e poi il responsabile del design Gerry McGovern. Appuntamento quindi alla prossima settimana per scoprire il nome della GT elettrica e poi a settembre per la presentazione ufficiale.

Fonte: AutoExpress

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/05/2026