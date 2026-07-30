LEGO Icons Jaguar E-Type, il nuovo set realizzato con componenti inediti

LEGO amplia la propria collezione di auto d'epoca in mattoncini con la riproduzione della Jaguar E-Type, l'auto che Enzo Ferrari definì “la più bella mai realizzata”. Il nuovo set Icons 11381 diventa così il ventisettesimo modello automobilistico della linea, arrivando dopo modelli come la Chevrolet Corvette del 1961 e la Lamborghini Countach.

Le caratteristiche di questa Jaguar E-Type

LEGO Icons Jaguar E-Type, la versione 77 RW

Il modello scelto da LEGO come riferimento non è una E-Type qualunque: secondo la casa danese, il set riproduce fedelmente la storica “77 RW”, l'esemplare usato da Jaguar per il lancio stampa del 1961. Il set è composto da 1.673 pezzi e riproduce la E-Type Roadster in un verde scuro British Racing Green, abbinato a cerchi a raggi in grigio chiaro anziché cromati. Per ricreare le curve sinuose degli anni Sessanta, LEGO ha sviluppato componenti inedite, tra cui un nuovo parabrezza, nuovi passaruota e nuove ruote, oltre a un design che non prevede l’utilizzo di adesivi, con loghi e targa riprodotti tramite pezzi stampati.

LEGO Icons Jaguar E-Type, il volante funzionante

Tra le caratteristiche principali di questo modello ci sono il tetto in tessuto retraibile, lo sterzo funzionante collegato alle ruote anteriori, e le portiere, il cofano e il bagagliaio apribili. Sotto il cofano trova posto la ricostruzione in scala del celebre motore sei cilindri in linea, mentre nel bagagliaio è nascosto un kit di attrezzi composto da cinque pezzi, un richiamo alla dotazione delle Jaguar classiche.

LEGO Icons Jaguar E-Type, i dettagli

Il modello riserva alcune soluzioni ingegnose. I fari anteriori, ad esempio, riutilizzano gli scudi delle minifigure, mentre per ricreare i dettagli del motore torna un raro pezzo LEGO chiamato “Dark Tan Plume”, una sorta di piuma/pennacchio in un colore particolare, finora incluso solo in due minifigure (Radagast il Bruno e Angelica di Pirati dei Caraibi) e per questo molto ricercato e costoso sul mercato del collezionismo. Gli interni, in tessuto verde chiaro abbinato alla carrozzeria, includono tra gli accessori anche una mappa e un biglietto del cinema stampati, per un ulteriore tocco di realismo.

Una volta montati tutti i 1.673 pezzi, il set Jaguar E-Type misura 37 centimetri di lunghezza e 9 di altezza una volta completato, ed è indicato per un pubblico dai 18 anni in su. Il nuovo modello sarà disponibile dal 1° agosto 2026 sul sito ufficiale LEGO, a un prezzo di 139,99 euro.

FONTE: Jay's Brick Blog

VEDI ANCHE