La Jaguar che molti vorrebbero vedere: ecco la nuova XJ220 secondo Callum

Come dovrebbero essere le nuove Jaguar? Callum Designs, l'azienda guidata da Ian Callum, ex designer di Ford, Jaguar e Aston Martin ha condiviso online il render di una nuova XJ220. Per il momento si tratta solamente di uno studio di design ma sembra quasi che l'azienda voglia realizzarlo davvero. E diciamo pure che è praticamente l'esatto opposto del linguaggio stilistico delle Jaguar moderne, presentato prima con il concept Type 00 e poi con la vettura di produzione Type 01. Tra pochi mesi ci sarà il debutto ufficiale della Type 01 e le tempistiche con cui sono stati mostrate queste immagini sono ''sospette'', come se ci fosse la volontà di mandare una frecciatina a Jaguar e al suo nuovo corso stilistico.

Ecco come sarebbe la Jaguar XJ220 se fosse stata progettata oggi

Con una sola immagine, per di più con l'auto di profilo, è difficile farsi un'idea precisa della vettura ma quanto si vede comunque colpisce. Rispetto al modello originale, le proporzioni sono differenti. Gli sbalzi di questa vettura sono stati accorciati in modo da conferirle un aspetto più simile a una rivisitazione della classica Ford GT40. La fiancata è attraversata da linee tese e geometriche e non possiamo poi non notare l'ampia presa d'aria e i passaruota scolpiti.

L'auto non è una semplice riproposizione di idee già viste, sebbene siano visibili elementi tipici della matita di Ian Callum. Sul profilo Instagram di Callum Designs, questa vettura viene descritta come ''un'interpretazione contemporanea di una delle supercar più iconiche mai realizzate''. L'azienda afferma inoltre che ''questo concept preserva l'inconfondibile silhouette dell'originale, ridefinendo al contempo ogni superficie, dettaglio e proporzione attraverso una prospettiva moderna''.

Nulla è stato detto, invece, sul fronte della meccanica e quindi non sappiamo cosa Callum ha previsto come motorizzazione. Un motore tutto nuovo o magari si tratterà di un restomod? Poco importa, al momento, perché l'obiettivo era quello di mostrare l'ultima evoluzione della XJ220 e colpire il cuore degli appassionati

Arriverà su strada? Callum Design ha mostrato il render e ora si aspetta un eventuale cliente intenzionato a finanziare il progetto della vettura. Se arriverà il budget, potrebbe esserci una bella sorpresa. Il render sta comunque facendo molto discutere da quando è stato presentato. La nuova linea stilistica della Jaguar non ha convinto ancora molto e c'è chi vede nella matita di Ian Callum, l'idea di come dovrebbero essere davvero le nuove Jaguar.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/06/2026