Jaguar Type 01 debutterà a New York in ottobre: la nuova era elettrica prende forma

A ottobre partirà il nuovo capitolo della storia di Jaguar. Infatti, nel corso di questo mese sarà svelata ufficialmente la nuova Jaguar Type 01, una GT elettrica, primo modello della nuova era della casa automobilistica inglese. Per la presentazione è stato scelto il palcoscenico della città di New York. L'annuncio è stato dato da Leonard Hoornik, responsabile commerciale di Jaguar Land Rover, ai partecipanti all'Investor Day dell'azienda. L'evento di lancio pare che sarà molto particolare ma non ci sono ancora dettagli in merito.

Si punta al mercato americano

La decisione di scegliere una sede negli Stati Uniti dopo la presentazione del concept a Miami lo scorso anno, dimostra che la casa automobilistica crede ancora che l'America sia un mercato chiave per la vettura, nonostante le critiche sulla nuova direzione presa da Jaguar e le normative sulla riduzione delle emissioni stravolte dall'Amministrazione Trump.

Jaguar Land Rover ha ribadito la sua volontà di mantenere Jaguar un marchio solo elettrico, nonostante la recente decisione di offrire varianti ibride di alcune vetture Land Rover che inizialmente dovevano essere solamente elettriche.

Il motivo per cui lo affermiamo è che le prestazioni che vogliamo che Jaguar raggiunga possono essere ottenute solo tramite una propulsione elettrica.

Così ha spiegato questa decisione il CEO del Gruppo Jaguar Land Rover PB Balaji.

Jaguar Type 01

Cosa sappiamo sulla nuova Jaguar Type 01?

Questo modello è stato già protagonista di diverse foto spia. La GT elettrica poggerà sulla nuova piattaforma Jaguar Electric Architecture, con un'architettura a 850 V. A quanto sappiamo, il powertrain disporrà di 3 motori elettrici in grado di erogare una potenza massima di sistema di circa 1.000 CV. Ad alimentare il tutto ci penserà una batteria da 120 kWh in grado di offrire un'autonomia che dovrebbe aggirarsi intorno ai 700 km.

Accumulatore che si potrà ricaricare con una potenza di picco fino a 350 kW. La nuova Jaguar Type 01, come già ribadito prima, sarà solo elettrica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/06/2026