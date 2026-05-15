Jaguar Type 01, la nuova GT elettrica da 1.000 CV in giro per le strade di Monaco

Jaguar Type 01 aprirà un nuovo capitolo della storia della casa automobilistica inglese. La presentazione della GT elettrica si terrà entro l'anno e negli ultimi giorni, Jaguar ha finalmente ufficializzato il nome della vettura. Adesso, il marchio fa un ulteriore passo avanti nel percorso che lo porterà a svelare la sua nuova elettrica. Infatti, in occasione dell'E-Prix di Formula E di Monaco di questo fine settimana, Jaguar ha portato un nuovo prototipo della vettura, sempre camuffato ma che permette di osservare nuovi dettagli. La casa automobilistica punta al mercato del lusso con la sua nuova GT e quindi non stupisce che abbia scelto il palcoscenico del Principato di Monaco.

La presentazione ufficiale si avvicina

Jaguar Type 01

Con la nuova Type 01, Jaguar proverà a rivolgersi a coloro che normalmente acquisterebbero una Bentley o una Rolls-Royce. Il prototipo portato al Principato di Monaco presenta un camuffamento in rosso, bianco e beige e riporta anche il nome ufficiale dell'auto sul tetto. La GT sarà priva della classica griglia anteriore presente sugli altri modelli Jaguar e disporrà di fari dalle forme sottili. Pur essendo un veicolo elettrico, la vettura presenta un lungo cofano. Inoltre, possiamo osservare come le portiere disporranno di maniglie a file con la carrozzeria. Non è presente alcun lunotto posteriore. Al suo posto una telecamera che proietterà le immagini all'interno dello specchietto retrovisore digitale.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, sappiamo già qualcosa. La GT elettrica poggerà sulla nuova piattaforma Jaguar Electric Architecture che sarà la base anche di altri futuri modelli della casa automobilistica. Il powertrain sarà invece composto da ben 3 motori elettrici che permetteranno di arrivare a disporre di circa 1.000 CV. Dunque, grandi prestazioni assicurate. Ci sarà poi una batteria da 120 kWh che dovrebbe offrire un'autonomia di circa 700 km. Accumulatore ch poi sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. Si parla infatti di 350 kW di potenza di picco.

Insomma, un modello che sulla carta sembra essere molto interessante, nonostante lo scetticismo iniziale sul nuovo corso di Jaguar. Il prezzo della GT elettrica dovrebbe aggirarsi tra 120 mila e 150 mila sterline che al cambio sono circa 138 mila - 173 mila euro. Certamente, nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento del debutto, ne sapremo molto di più.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/05/2026