Jaguar Land Rover, basta un sola app per ricaricare in tutta Europa

Le case automobilistiche stanno lavorando per offrire ai clienti che scelgono un'elettrica o una Plug-in, un completo ecosistema che includa anche i servizi per la ricarica. Grazie a un accordo con Digital Charging Solutions, i clienti Jaguar Land Rover potranno accedere a oltre un milione di colonnine di ricarica in Europa e nel Regno Unito utilizzando l'app InControl Remote della casa automobilistica. I clienti Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar potranno quindi fare a meno di dover utilizzare molteplici app e tessere per gestire la ricarica delle loro vetture in Europa. Grazie alla nuova partnership, si potrà fare tutto con una sola app.

Come funziona la ricarica

Jaguar Land Rover punta quindi a voler semplificare la ricarica dei suoi clienti, soprattutto in un momento in cui stanno per arrivare sul mercato diverse novità sul fronte delle auto elettriche. Ma come funziona la ricarica?

Acquistando un veicolo ibrido o elettrico nuovo o usato certificato, i clienti riceveranno in omaggio una tessera di ricarica personalizzata, che consentirà loro di utilizzare una qualsiasi delle 1,1 milioni di colonnine di ricarica disponibili. I clienti già registrati possono ordinare la tessera di ricarica presso il proprio concessionario o tramite l'app dedicata.

I clienti di Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar potranno utilizzare l'app e il sistema di navigazione del veicolo per individuare e raggiungere la stazione di ricarica preferita. Stiamo parlando di oltre un milione di colonnine in tutta Europa e quindi la copertura del servizio è capillare e permette di trovare un punto di ricarica sia nelle grandi città e sia nelle zone più periferiche. Per intenderci, nei dintorni di Stoccarda sono disponibili oltre 16.000 punti di ricarica.

Qualità, scelta e praticità sono elementi fondamentali dell'esperienza di lusso che stiamo creando per i nostri clienti di veicoli elettrici. Grazie a questa nuova partnership, offriamo ai clienti la possibilità di accedere senza problemi a una delle reti di ricarica più complete d'Europa.

Così si è espresso Mark Camilleri, responsabile di servizi di ricarica e di connettività della casa automobilistica.

Semplificando, una volta registrati nell'app, basterà trovare la colonnina più vicina, recarsi in loco, collegare l'auto e avviare/fermare la ricarica sempre attraverso l'app. La fatturazione avviene su base mensile.

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