Lamborghini Urus Scatenato: 840 CV per il SUV limited edition griffato ABT Sportsline

Solo pochi giorni fa vi abbiamo presentato un’audace elaborazione di un van Volkswagen realizzata da ABT Sportsline (guarda VW Multivan e California by ABT Sportsline).

Una Urus speciale firmata dal tuner tedesco

Oggi cambiamo registro e torniamo nella “zona di comfort” del tuner tedesco con un modello decisamente più in linea con la sua peoduzione. Il preparatore ha presentato, infatti, la Lamborghini Urus Scatenato, progetto basato sulla Urus SE e caratterizzato da interventi estetici, modifiche all’abitacolo e un incremento delle prestazioni.

Lamborghini Urus Scatenato: il SUV italiano elaborato dal tuner in soli 99 esemplari

Il SUV italiano dal look “sobrio”

Lo sport utility italiano adotta un pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio dall’aspetto piuttosto discreto, in linea con il tipo di tuning proposto dall’azienda (guarda la homepage di ABT Sportsline). L’elaborazione interessa diverse parti della carrozzeria, mantenendo comunque un’impostazione vicina a quella del modello originale.

Lamborghini Urus Scatenato: dettaglio sul volante e i rivestimenti esclusivi degli interni

Tanto carbonio e dettagli aerodinamici esclusivi

Sul frontale spiccano nuovi elementi su cofano e paraurti, compreso lo splitter con lamelle laterali. I passaruota contribuiscono a dare un aspetto più muscoloso, mentre restano invariati alcuni componenti laterali. Lo spoiler di tipo a coda d'anatra è affiancato da un nuovo alettone sul tetto e da un diffusore rivisto. Il SUV dispone inoltre di nuovi cerchi in lega ABT IRL23, caratterizzati da cinque razze doppie e profilo leggermente concavo. Non risultano modifiche alle sospensioni, mentre l'impianto di scarico è realizzato in titanio.

Lamborghini Urus Scatenato: battitacco in fibra di carbonio con numero di serie dell'esemplare

Abitacolo su misura e solo 99 esemplari

L’interno combina pelle nera e gialla, cuciture a contrasto e dettagli coordinati sui tappetini. Il volante presenta un indicatore metallico a ore 12, mentre le soglie delle portiere sono realizzate in fibra di carbonio. Su queste ultime compare la dicitura 1 di 99, che identifica la ridotta produzione prevista. L’edizione limitata di questa Urus sarà infatti composta da appena 99 unità, tutte dotate di specifiche personalizzazioni.

Lamborghini Urus Scatenato: motore V8 biturbo con 840 CV e 1.000 Nm di coppia massima

Potenza e coppia da vera supercar

Sul fronte tecnico, la Urus Scatenato porta a bordo il modulo ABT Power R, abbinato al già citato nuovo sistema di scarico. Il risultato per il V8 biturbo 4.0 litri PHEV è una potenza di 840 CV per una coppia massima di 1.000 Nm, secondo i dati comunicati dal preparatore. Il valore supera quello della più recente Urus SE Performante, accreditata di 812 CV, mentre la coppia rimane identica. ABT Sportsline non ha ancora comunicato il prezzo del progetto, ma siamo sicuri che sarà alla portata di pochi fortunati (e facoltosi) clienti. A voi piace questa Urus elaborata? Diteci la vostra.

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