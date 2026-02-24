Una scultura di coupé e non è un modo di dire. Interni fatti di...

All'asta la Lincoln Bugazzi del '73, l’unica al mondo con abitacolo "geologico". Tunnel in pietra viva e altri "granitici" accessori

È una di quelle creazioni, la Lincoln Continental Mark IV Bugazzi, che ti fanno capire quanto fossero strani gli anni ’70.

Non per le cromature, non per la vernice perlata, non per il frontale da Rolls-Royce in cosplay. No, il vero colpo di genio - o di piccone - sono gli interni in granito massiccio.

Lincoln Bugazzi 1973, interni... marmorei (foto: Mecum Auctions)

Sì, granito vero. Non effetto pietra, non vinile stampato, non “texture minerale”: blocchi autentici, scolpiti e montati su tunnel centrale, pannelli porta e console posteriore. Una scelta che trasforma ogni frenata in un test di fiducia e ogni curva in un corso accelerato di geologia applicata.

Granito davanti, dietro, ovunque (foto: Mecum Auctions)

Il resto dell’auto, per quanto teatrale, passa in secondo piano. Perché quando apri la porta e ti trovi davanti un salotto vintage arredato da un marmista di Beverly Hills (la pietrificazione fu opera della Hollywood Coach Builders), il cervello smette di registrare tutto il resto.

La Lincoln Continental Bugazzi è in vendita: interessa? (foto: Mecum Auctions)

Sotto il cofano c’è un V8 da 460 pollici cubici (pardon: 7.500 centrimetri cubici) che probabilmente non aveva firmato per trainare un appartamento in pietra naturale, ma ormai è tardi per protestare: l’auto va all’asta a marzo da Mecum Auctions e qualcuno la comprerà, stanne certo.

A spiegare ai vicini perché nel vialetto c’è una Lincoln che pesa come un mausoleo e scintilla come un piano cucina di alta gamma, quel qualcuno ci penserà poi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/02/2026