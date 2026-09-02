Hongqi rivoluziona il tetto panoramico: produce energia e alimenta l'auto elettrica

Oggi sempre più auto dispongono di un tetto panoramico che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo grazie alla possibilità di poter far entrare molta più luce. E se i tetti panoramici delle vetture potessero assolvere ad altre funzioni come a quella di generare energia per alimentare la batteria di un'auto elettrica? Un'idea a cui sta lavorando FAW Hongqi che ha realizzato il primo prototipo di tetto panoramico solare del settore, integrando la tecnologia fotovoltaica a perovskite.

Una soluzione che sulla carta sembrerebbe essere molto interessante dato che la casa automobilistica cinese afferma che questo particolarissimo tetto solare sarebbe in grado di arrivare, in condizioni ideali, a generare circa 400 kWh di energia all'anno.

Energia extra gratis per le funzioni dell'auto

Questo prototipo di tetto solare è stato installato su di una Hongqi EHS7. L'idea dei tetti solari non è certamente nuova. Nel tempo abbiamo visto già diverse soluzioni, anche solo per alimentare i sistemi di bordo. Qui però si va oltre perché il costruttore cinese è stato in grado di integrare elementi fotovoltaici nel tetto panoramico dell'auto. Il team di ricerca e sviluppo ha abbandonato l'utilizzo del tradizionale silicio cristallino, fragile e a bassa efficienza. Al suo posto, Hongqi ha utilizzato uno specifico minerale di ossido di calcio e titanio chiamato perovskite. Gli elementi fotovoltaici realizzati in perovskite sono leggeri, sottili e flessibili.

Hongqi EHS7

Non è stato comunque semplice realizzare questo prototipo e i tecnici hanno dovuto superare diverse sfide tecniche dato che i materiali a base di perovskite sono ''vulnerabili all'acqua, all'ossigeno e alle radiazioni ultraviolette''. Alla fine, però, sono riusciti nel loro intento. I rappresentanti di FAW Hongqi hanno dichiarato che il tetto solare fotovoltaico a perovskite raggiunge una produzione di energia effettiva di 300 W in condizioni di ''sufficiente irraggiamento solare''. Tale energia può essere utilizzata anche per alimentare il condizionatore e altre funzioni dell'auto senza che ci debba pensare la batteria di trazione.

80 km extra al giorno

Visti i risultati positivi, in futuro Hongqi prevede di integrare elementi fotovoltaici a perovskite in altre parti della carrozzeria dell'auto. L'obiettivo è quello di andare a generare 10 kWh di energia al giorno per poter disporre di 80 km extra, quanto basta per le necessità medie giornaliere delle persone. Hongqi non ha fornito alcuna tempistica per l'integrazione di questa tecnologia.

Come detto, l'idea dei tetti solari non è nuova ma qui il costruttore cinese fa un passo avanti grazie all'utilizzo della tecnologia dei materiali in perovskite che permette una migliore integrazione nelle auto. Oggi i vantaggi dei pannelli fotovoltaici nelle auto sono ancora ridotti ma con lo sviluppo le cose potrebbe cambiare come sta dimostrando Hongqi. Non rimane che seguire lo sviluppo di tale tecnologia.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Tags