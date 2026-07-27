Accordo Geely-Ford: due nuovi SUV elettrificati prodotti nello stabilimento in Spagna

Dopo l’accordo per l’utilizzo dello stabilimento Ford di Valencia, in Spagna (leggi tutto sull’accordo Ford/Geely), Geely ha fatto il primo annuncio sulla futura produzione. Già sappiamo che entro il 2029 arriveraano cinque inediti modelli, ma la vonità è che inizialmente costruirà due sport utility elettrici destinati al mercato europeo nello stabilimento iberico.

Produzione europea dal 2028

L'avvio della produzione è previsto nel 2028 e riguarderà una nuova gamma di sport utility a batterie, sviluppata per rispondere alle esigenze dei clienti europei e britannici. Al momento non sono stati diffusi dettagli tecnici sui veicoli, ma l'orientamento è quello di realizzare modelli inediti piuttosto che adattare prodotti già presenti in gamma. La scelta della produzione locale rientra nel piano di crescita in Europa del costruttore cinese e consentirà di limitare l'impatto dei dazi applicati ai veicoli elettrici importati dalla Cina, oltre a migliorare le economie di scala dello stabilimento spagnolo.

Geely produrrà due SUV elettrici nello stabilimento di Valencia entro il 2028

Le dichiarazioni del manager

Secondo Victor Yang, vicepresidente esecutivo di Geely Holding Group, il progetto non prevede la creazione di un semplice sito produttivo satellite, ma una presenza pienamente integrata nel tessuto industriale locale. Yang ha dichiarato: ''Faremo affidamento sull'esperienza e sulla forza lavoro qui a Valencia. Naturalmente, dovremo contribuire a costruire l'ecosistema sul lato della catena di approvvigionamento e beneficiarne da entrambe le parti, in modo che tutte le economie di scala, sia cinesi che europee, possano contribuire alla competitività dei costi dei prodotti e al funzionamento di questo impianto a costi contenuti.''

Geely prevede la realizzazione di cinque nuovi modelli entro il 2029

Obiettivi per il mercato europeo

Il manager ha inoltre spiegato che l'obiettivo di lungo periodo è assemblare localmente tra un terzo e la metà delle vendite qui in Europa. Nelle sue parole: ''L'obiettivo a lungo termine è quello di assemblare localmente tra un terzo e la metà delle vendite qui in Europa. Ecco perché ci siamo uniti a Ford Valencia per avere una solida base e un buon inizio per raggiungere questo obiettivo''.

L'intesa rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra il gruppo cinese e l'industria automobilistica europea. Geely è infatti proprietaria di Volvo, marchio acquisito da Ford nel 2010, un'esperienza che dovrebbe semplificare l'integrazione con il contesto produttivo e normativo europeo. I nuovi modelli saranno veicoli BEV destinati a rafforzare la presenza del costruttore nel continente.

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