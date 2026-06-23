Garage Italia presenta Spiaggina Stripes: l'icona da spiaggia si veste di eleganza

Chi abita al mare o lavora nelle strutture delle più rinomate mete turistiche conosce bene la Spiaggina di Garage Italia, l'ultima evoluzione di un progetto ispirato all'iconica ''beach car'' degli anni '50 e 60. Adesso c'è una nuova versione che si prende gli onori della cronaca. Si tratta della Spiaggina Stripes che è stata realizzata in collaborazione con il marchio Mariaflora. L'anteprima di questo progetto che sposta verso l'alto l'asticella della personalizzazione, si è tenuta nei giorni scorsi alla Milano Fashion Week Uomo.

Spiaggina Stripes è stata poi esposta presso il Senato Hotel Milano dal 19 al 23 giugno. L'ultimo progetto di Garage Custom ha permesso di rendere questa particolare vettura un vero e proprio oggetto di design.

Tutto parte dall'Hotel

Già perché il punto di partenza, l'ispirazione che ha permesso di realizzare Spiaggina Stripes è proprio il Senato Hotel Milano che si caratterizza per offrire un design minimal e tanta eleganza. Spiaggina Stripes riprende quindi i tratti distintivi dell'hotel a partire dal look esterno dove troviamo la grafica a righe bianche, nere e verdi degli interni della struttura ricettiva che si trova nel cuore del quadrilatero della moda. Pattern che è stato poi rielaborato da Garage Italia per dare un senso estetico di maggiore dinamismo.

La personalizzazione della Spiaggina Stripes riguarda ogni dettaglio dell'auto. Per esempio, per la carrozzeria è stata utilizzata la speciale verniciatura R-M Paint che propone l’alternanza tra superfici lucide e opache. Mota attenzione è stata data allo sviluppo dell'abitacolo dove troviamo i tessuti tecnici outdoor di Mariaflora. Ad alzare l'asticella della raffinatezza dell'abitacolo ci pensano i sedili e le finiture che integrano lavorazioni artigianali di Bonacina 1889. Sono poi presenti dettagli che richiamano il mondo nautico di Italdek.

Elettrica

Spiaggina Stripes è ovviamente elettrica grazie a un kit di conversione sviluppato da Newtron che permette di arrivare a disporre di un motore da circa 12 CV per un'autonomia attorno ai 140 km. Insomma, Spiaggina Stripes diventa così un nuovo capitolo di Garage Italia che punta a realizzare modelli sempre più esclusivi attraverso una personalizzazione spinta che permette di curare ogni singolo dettaglio.

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