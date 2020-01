UNICA Fiat Panda è ormai un’icona per noi italiani. Ma forse da oggi lo è ancor di più, sapendo che al mondo esiste una special edition dedicata alla trilogia di Indiana Jones. Proprio così, il preparatore milanese Garage Italia, su commissione di Car&Vintage, ha realizzato una versione esclusiva del mitico Pandino 4x4 anni 90. L’auto è stata accuratamente restaurate e pensate un po', adesso è completamente elettrica. Niente motore termico, l’auto si muove solo grazie a un piccolo pacco batterie.

SPIRITO ADVENTURE Fiat ‘Pandina Jones’ Car&Vintage Edition, questo il nome ufficiale della superutilitaria, adotta ora una speciale tinta cachi, proiettori tondi Carello all’anteriore e uno specifico portapacchi installato sul tettuccio, con immancabile ruota di scorta. Gli interni rimangono pressoché identici a come sono usciti dalla fabbrica, tuttavia il preparatore ha rivestito l’abitacolo con tessuti in Alcantara arancio. A bordo è stato installato un nuovo impianto audio firmato JBL. L’auto è dotata poi della trazione integrale, così da permetterle di affrontare terreni degni del mitico archeologo avventuriero.

ELETTRICA Stando a quanto riportato da Garage Italia, il Pandino non ha subito alcuna modifica meccanica, ad esclusione del motore, al suo posto è stato infatti installata un'unità elettrica, sviluppata in collaborazione con Newtron Group. Al posto del bocchettone per il rifornimento c’è ora una presa di corrente per la ricarica, che può adattarsi a diverse tipologie d’attacco. L’autonomia di Fiat Pandina Jones è di circa 100 km, mentre il “pieno” d’elettroni richiede dalle 3 alle 8 ore. Siete pronti per la prossima avventura?