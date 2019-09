Autore:

Lorenzo Centenari

PANDA, ALZATI E CAMMINA Scoperchiare il baule dei ricordi e riportare alla luce oggetti strappalacrime (rigorosamente made in Italy) è una delle specialità di Garage Italia. Stavolta tocca a Panda, la prima in assoluto. Già che ci siamo, la prima storica Panda a trazione integrale (1983). Fiat Panda 4x4 Icon-e come omaggio a a un'auto-mito, e come delizioso intreccio di passato-presente. Carrozzeria anni Ottanta, propulsione elettrica anziché termica. E un modello del secolo scorso si catapulta ai giorni nostri con le carte in regola.

CINQUE VOLTE SPECIAL In realtà, con l'espressione Panda 4x4 Icon-e si individua una gamma intera di prodotti gusto Panda, ciascuno con la propria personalità, senza per questo snaturare l'essenza dell'utilitaria che a suo tempo scrisse pagine di storia, e che dopotutto (sebbene in veste più aggiornata) vive ancora oggi, e chissà quanto ancora ha da campare. Dall'atelier milanese Garage Italia, dunque cinque edizioni, espressione di altrettante partnership: "Panderis" confezionata insieme a Vitale Barberis Canonico, "Pandoro" con la fashion designer Marta Ferri, "Pand'Art" con Arthur Car de l'Art de L'Automobile, "Pandina Jones" con il portale Car&Vintage, infine "00Panda" in stile agente segreto. Si comincia con Panderis, il Pandino con l'ossessione per l'eleganza.

UN VESTITO SU MISURA Nato dalla sinergia con Vitale Barberis Canonico, lanificio biellese con oltre 350 anni di storia, l'allestimento Panderis arricchisce Panda 4x4 di un tocco sartoriale unico grazie agli interni realizzati con tessuti pregiati. Sedili, pannelli porta e l’iconico cruscotto a marsupio sono foderati con la Tela ritorta 4 capi, mentre l’imperiale è rivestito da un altro best seller Barberis Canonico, il Perennial, tessuto che ricorda un cielo stellato. L’intera vettura è poi stata verniciata in Barberis Brown, con linea di bellezza in Blu Vitale. L’oro utilizzato per i cerchi ricorda i colori corporate dell’azienda: è il Canonico Gold. Completano l'equipaggiamento speciale pneumatici estivi BFGoodrich gamma Touring e invernali Kormoran, altro brand del Gruppo Michelin, partner di Garage Italia. Harman il fornitore delle componenti audio aftermarket.

PANDA ELETTRA Il motore, infine. L'unità originale a combustione interna è stata sostituita da una power unit elettrica sviluppata in collaborazione con Newtron Group, flangiata direttamente sul cambio originale. Velocità massima di 115 km/h, range di autonomia di circa 100 km ciclo WLTP. Panda 4x4 Icon-e si ricarica attraverso una presa di tipo 2 installata sotto lo sportello carburante, e in base alla modalità di rete - presa domestica o colonnina elettrica - le batterie possono essere completamente ricaricate tra le 3 e le 8 ore. Benvenuta nel club.