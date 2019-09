Autore:

Matteo Gallucci

AUTO DA RECORD Da più di 15 anni non c’è stata classifica di vendite che non l’abbia vista protagonista. È l’auto più amata dagli italiani e dagli europei. Pensate che nella sua storia sono state 7 milioni le Fiat Panda vendute e più di 5 milioni sono ancora in circolazione. Praticità e longevità vanno a braccetto e in 39 anni di onorata carriera sono stati tanti i record infranti. Infatti Fiat Panda è stata la prima city car 4x4, il primo SUV urbano, la prima city car a scalare l’Everest raggiungendo il campo base a 5.200 metri, la prima auto sotto i 4 metri con motore Diesel e una delle prime ad essere commercializzata in versione completamente elettrica. Tutto questo non bastava e per “nobilitarla” ruba i riflettori alla chiccosissima Fiat 500 grazie alla collaborazione con la Maison di Alta Moda Trussardi.

LUXURY PANDA Così l’auto più diffusa si guadagna una esclusiva passerella trasformandosi nella prima Luxury Panda. Una serie speciale che è basata sulla versione Panda Cross e avvia la prima operazione in assoluto di co-branding tra Fiat e una Casa di Moda. La modella a quattro ruote di Trussardi è quindi disponibile anche in versione 4x4 (la preferita da Tomaso Trussardi, Presidente di Trussardi) e si caratterizza per una inedita livrea opaca (per la prima volta nella storia di Panda) o metallizzata color Caffè Italiano a contrasto con dettagli in color nero lucido per calotte degli specchietti retrovisori, paracolpi anteriore e posteriore oltre alle barre al tetto. In alternativa ci sono anche le tinte Bianco Gelato, Grigio Maestro e Nero Cinema.

INTERNI PREMIUM Gli interni sono rivoluzionati creando una atmosfera premium e sartoriale. I materiali sono inediti e pregiati, ovviamente in perfetto stile fashion e moda. Per la prima volta sparisce il logo Fiat dal volante a favore del Levriero di Trussardi, con i vari badge e scritte su selleria e cinture ma anche esternamente sul mozzo dei cerchi (in lega da 15’’), terza luce e modanature laterali. Mai era successo prima come a valorizzare il forte legame che unisce i due Brand italiani.

MOTORI E USCITA La nuova Fiat Panda Trussardi debutterà con il porte aperte del 21-22 settembre, seguito da un altro weekend di presentazione in programma il 28-29 settembre. Le motorizzazioni previste sono il TwinAir Turbo 0.9 a benzina da 85 CV, a trazione anteriore o integrale, e la 1.2 litri benzina da 69 CV.