Sportiva Alfa Romeo mild hybrid? C'è già, è il Duetto di Garage Italia

Le intenzioni sono serie, Alfa Romeo è decisa a riportare in vita una sportiva degna della tradizione. Fu lo stesso Jean Philippe Imparato, esattamente un anno fa, ad esprimere il suo desiderio sia di riproporre una barchetta ad alte prestazioni sull'esempio di Alfa 33 Stradale (risalgono a soltanto qualche giorno fa i teaser sui social di una ipotetica Alfa Romeo 6C), sia anche - desiderio, per la verità, un po' più difficile da esaudire - una spider che si ispiri al celebre Duetto. Nell'attesa di qualche sorpresa, forse già nel corso del 2023 (con maggiori probabilità, dunque, riguardo alla 6C), proprio il Duetto riassapora oggi una seconda giovinezza tramite il progetto di Garage Italia. Che è il progetto di un'Alfa Romeo Duetto restaurata nel design, ma anche farcita di un sistema ibrido, perché è così che vuole l'etichetta.

VANITOSA Presentata alla Milano Fashion Week a giugno 2022, Alfa Romeo Spider Duetto Hybrid esiste in un unico esemplare e sul marketplace Garage Italia è ancora in vendita. Ad essere stato sottoposto a restauro integrale non conservativo è in particolare una Spider 4° serie del 1991. All'operazione hanno partecipato aziende di eccellenza. Come Poltrona Frau, che si è occupata della morbida pelle Frau luxury arancio per pannellerie e sedili. O come R-M, cui si deve la riverniciatura in tonalità verde acqua della carrozzeria, alleggerita e ribattuta. La modanatura in legno che avvolge il bordo della panca posteriore è disegnata e realizzata dai mastri di D-Tales, il sistema audio Hi-Fi è infine stato progettato ad hoc da Sonus faber.

DUETTO DUAL MOTOR La trasformazione estetica, ma anche un bypass cardiaco. Il 4 cilindri 2.000 cc da 122 CV a 6.000 giri/min. e 166 Nm a 4.200 giri/min. viene completato da un sistema K.E.R.S. della Newtron che in sostanza replica il concetto di tecnologia mild hybrid. Due cicli complementari di funzionamento: in fase di frenata, un generatore funge da alternatore, trasformando l’energia cinetica in energia elettrica, che viene immagazzinata in una batteria al litio. In fase di accelerazione, la batteria rilascia la carica elettrica accumulata e fornisce un piccolo ''boost'' di potenza al propulsore termico. Invariato il telaio, col cambio meccanico a 5 marce che invia coppia all'asse posteriore.

PREZZO? Per diventare proprietario di Alfa Romeo Spider Duetto Hybrid by Garage Italia occorrono 150.000 euro, IVA esclusa. Non sono affatto pochi, ma è il prezzo per portarsi a casa un mosaico classico-moderno di meccanica, design, tecnologia elettrificata, storia Alfa Romeo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/02/2023