Collezionismo

Non tragga in inganno quell'aspetto così sobrio. Nonostante ad affibbiarle un epiteto tanto ambizioso sia stato il suo preparatore stesso, alla specialissima Alfaholics Spider-R 007 il titolo di ''Fastest Spider In The World'' non veste affatto largo. Per l'aggressivo motore Twin Spark da 216 CV, per il suo sopraffino cambio sequenziale a 6 marce, per una sfilza di altre componenti. L'Alfa Spider più veloce al mondo ora è in vendita. Ecco la sua carta d'identità.

ABOUT US Per chi non lo sapesse, la britannica Alfaholics è l'azienda leader mondiale nel restauro di Alfa Romeo classiche ad alte prestazioni e si distingue per un approccio tutto particolare. Tra i clienti celebri, persino un certo Gordon Murray, uno che di auto sportive se ne intende.

SPIDER STORY L'esemplare di Spider ''Duetto'' del 1977 ora sul mercato è stato ricostruito da cima a fondo e col modello di serie ha ormai poche caratteristiche in comune. Il proprietario ha avuto l'auto in suo possesso per molti anni, finché nel 2011 non l'ha spedita ad Alfaholics e chiesto ai tecnici di trasformare la sua bimba nell'Alfa Romeo Spider omologata più veloce in assoluto. Al lavoro.

VEDI ANCHE

SALA OPERATORIA Le operazioni sono iniziate con uno smontaggio completo e una riparazione di tutti i pannelli della carrozzeria che ne avevano bisogno. Una nuova gabbia tubolare è stata quindi montata sulla scocca, così da garantire una rigidità sufficiente per un uso regolare in pista. L'auto è stata poi rifinita col metallizzato Bianco Nuvola.

FA SCINTILLE Completati i lavori al telaio, il team è passato ai nuovi pacchetti di sospensioni e all'impianto frenante Alfaholics GTA-R, con freni a disco a 6 pistoncini montati davanti e bobine installate su ciascuna ruota. Sotto il cofano è stato montato un motore Alfa Romeo Twin Spark ricostruito, un quattro cilindri in linea da 2.0 litri da 216 CV con doppie camme in testa. A corredo, kit frizione Alfaholics, carburatori Weber da 45 mm con sistema di accensione mappato 3D Alfaholics.

RAFFINATA Non minore attenzione è stata dedicata all'interno dell'auto, provvisto di sedili avvolgenti in pelle Ruby trapuntati, sezione posteriore rifinita in tinta, inoltre portiere e cruscotto rivestiti in Alcantara.

FOR SALE Nel 2014 l'auto è stata restituita ad Alfaholics per una serie di aggiornamenti, tra cui l'installazione di una trasmissione sequenziale a 6 velocità, un sistema di iniezione del carburante con corpo farfallato programmabile Alfaholics e una conversione digitale del cruscotto Race Technology. Ora l'Alfa Spider più veloce al mondo è in attesa di nuova adozione: qualcuno vuole farsi avanti?