ALFA DUETTO SPIDER IN VENDITA

Se avete sempre sognato di sfrecciare su qualche lungomare con il vento nei capelli alla guida di un'eccellenza italiana, questa è la vostra occasione. Infatti è in vendita una Alfa Romeo Duetto Spider del 1967, e non una qualsiasi. L'auto appartiene infatti alla collezione personale di Harry Metcalfe.

HARRY METCALFE Metcalfe è il fondatore di Evo Magazine e ora attivissimo Youtuber sui canali Harry's Garage, dedicato alle auto, e Harry's Farm, incentrato sulla sua nuova vita agreste. Siccome ha recentemente cambiato garage, ha deciso di lasciare a qualche fortunato acquirente il suo esemplare di Duetto Spider, mettendola in vendita attraverso The Hairpin Company, la stessa compagnia da cui l'aveva acquistata tre anni fa, dopo averla recensita per il suo canale YouTube. Il prezzo non è visibile al pubblico ed è disponibile soltanto su richiesta, ma le indiscrezioni parlano di poco meno di 50mila sterline, equivalenti a circa 62mila euro.

OSSO DI SEPPIA Disegnata niente meno che da Pininfarina, l'auto (soprannominata per via delle sue linee ''Osso di seppia'') è un mito di quegli anni anche per il suo ruolo nel film Il Laureato di Mike Nichols, dove veniva guidata dal protagonista interpretato da Dustin Hoffman. L'esemplare messo in vendita da Metcalfe è stato restaurato da Jan Steutel, che ha anche sostituito il motore originale da 1600cc con uno da 1750cc.

FASCINO L'auto sembra essere in ottime condizioni, tanto che l'anno scorso ha ''quasi'' partecipato alla Mille Miglia. Non ha corso proprio in gara infatti, ma Metcalfe l'ha scelta per seguire autonomamente le auto in corsa. C'è stato qualche piccolo problema tecnico (un po' di olio perso per la strada e un giorno qualche problema di accensione), ma l'auto è ben tenuta e non ha perso un briciolo del suo fascino. Se dopo questo articolo sarete voi i fortunati acquirenti, ricordatevi di farci fare un giro!