Ford prepara un pick-up più economico del Ranger, l’obiettivo è fermare l’avanzata cinese

Ford avrà un nuovo pick-up. Ma non è il Fathom. L’annuncio è arrivato da Jim Farley, amministratore delegato del marchio, durante la conference call sui risultati del terzo trimestre. Dopo aver parlato della produzione del Super Duty in Canada e dell’avvio dei collaudi per la prossima generazione dell’F-150, Farley ha spiegato che nel 2027 Ford lancerà il suo «pick-up di taglia media accessibile per i mercati internazionali». Nome, dati tecnici e prezzi non sono stati comunicati. Si conoscono però le intenzioni, piuttosto chiare.

Un Maverick per il resto del mondo

Secondo Farley, il costo base dei materiali del nuovo pick-up sarà inferiore del 20% rispetto a quello del Ranger, l’attuale pick-up medio della casa. L’obiettivo è ripetere fuori dagli Stati Uniti quello che il Maverick ha fatto sul mercato americano, cioè portare in concessionaria clienti che finora non avrebbero mai preso in considerazione un pick-up Ford come il Ranger. Farley ha anche detto che Ford vuole ampliare la gamma di pick-up e SUV in Nord America. CarBuzz precisa però che il nuovo modello non farà necessariamente parte di questo piano. Oggi negli Stati Uniti Ford vende quattro famiglie di pick-up, cioè Maverick, Ranger, F-150 e Super Duty, e a breve arriverà anche l’elettrico Fathom. Nel resto del mondo la situazione è diversa. L’F-150 si vende in numeri limitati e il pick-up di riferimento è il Ranger, l’unico davvero globale dell’Ovale Blu. Per crescere su quei mercati, il Ranger da solo non basta più.

La competizione cinese

Farley ha detto chiaramente di voler competere con i pick-up cinesi. Per questo il nuovo modello potrebbe essere sviluppato insieme a uno dei partner di Ford in Cina. All’inizio di settembre Farley aveva già difeso in Cina la collaborazione con Jiangling Motors (JMC), dicendosi pronto ad allargarla. Ford e JMC costruiscono già insieme il SUV Ford Equator e un SUV ibrido ad autonomia estesa con il marchio Bronco, venduto sul mercato cinese. JMC produce anche diversi pick-up con il nome Yuhu che potrebbero fare da base per il nuovo Ford. Non sarebbe una novità nel settore. Il Ranger è già la base della Volkswagen Amarok, e di recente si è parlato di un Mitsubishi Triton destinato a diventare una Honda.

E negli Stati Uniti?

Farley ha parlato di mercati internazionali, ma il nuovo pick-up, o una sua versione, potrebbe arrivare anche negli Stati Uniti. All’inizio dell’anno Farley avrebbe annunciato al presidente Trump un nuovo pick-up con motore a combustione «accessibile», da produrre nello stabilimento Blue Oval City, in Tennessee, a partire dal 2029. Ford, però, non ha detto se i due progetti siano collegati.

FONTE: CarBuzz

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