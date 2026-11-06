Ford prepara un pick-up più economico del Ranger, l’obiettivo è fermare l’avanzata cinese

Ford avrà un nuovo pick-up. Ma non è il Fathom. L’annuncio è arrivato da Jim Farley, amministratore delegato del marchio, durante la conference call sui risultati del terzo trimestre. Dopo aver parlato della produzione del Super Duty in Canada e dell’avvio dei collaudi per la prossima generazione dell’F-150, Farley ha spiegato che nel 2027 Ford lancerà il suo «pick-up di taglia media accessibile per i mercati internazionali». Nome, dati tecnici e prezzi non sono stati comunicati. Si conoscono però le intenzioni, piuttosto chiare.
Un Maverick per il resto del mondo
Secondo Farley, il costo base dei materiali del nuovo pick-up sarà inferiore del 20% rispetto a quello del Ranger, l’attuale pick-up medio della casa. L’obiettivo è ripetere fuori dagli Stati Uniti quello che il Maverick ha fatto sul mercato americano, cioè portare in concessionaria clienti che finora non avrebbero mai preso in considerazione un pick-up Ford come il Ranger. Farley ha anche detto che Ford vuole ampliare la gamma di pick-up e SUV in Nord America. CarBuzz precisa però che il nuovo modello non farà necessariamente parte di questo piano. Oggi negli Stati Uniti Ford vende quattro famiglie di pick-up, cioè Maverick, Ranger, F-150 e Super Duty, e a breve arriverà anche l’elettrico Fathom. Nel resto del mondo la situazione è diversa. L’F-150 si vende in numeri limitati e il pick-up di riferimento è il Ranger, l’unico davvero globale dell’Ovale Blu. Per crescere su quei mercati, il Ranger da solo non basta più.
La competizione cinese
Farley ha detto chiaramente di voler competere con i pick-up cinesi. Per questo il nuovo modello potrebbe essere sviluppato insieme a uno dei partner di Ford in Cina. All’inizio di settembre Farley aveva già difeso in Cina la collaborazione con Jiangling Motors (JMC), dicendosi pronto ad allargarla. Ford e JMC costruiscono già insieme il SUV Ford Equator e un SUV ibrido ad autonomia estesa con il marchio Bronco, venduto sul mercato cinese. JMC produce anche diversi pick-up con il nome Yuhu che potrebbero fare da base per il nuovo Ford. Non sarebbe una novità nel settore. Il Ranger è già la base della Volkswagen Amarok, e di recente si è parlato di un Mitsubishi Triton destinato a diventare una Honda.
E negli Stati Uniti?
Farley ha parlato di mercati internazionali, ma il nuovo pick-up, o una sua versione, potrebbe arrivare anche negli Stati Uniti. All’inizio dell’anno Farley avrebbe annunciato al presidente Trump un nuovo pick-up con motore a combustione «accessibile», da produrre nello stabilimento Blue Oval City, in Tennessee, a partire dal 2029. Ford, però, non ha detto se i due progetti siano collegati.
FONTE: CarBuzz
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.