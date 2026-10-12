Ford Ranger MS-RT Champion Edition: il pick-up in serie limitata tra rally e dettagli oro

Ford e MS-RT portano a Parigi la Ranger MS-RT Champion Edition, una serie limitata del pick-up costruita su un’idea semplice: dargli l’aspetto di una vettura da rally senza togliergli la capacità di lavorare. A svilupparla è MS-RT (M-Sport Road Technology), nata dalla collaborazione con M-Sport, la squadra che gestisce l’impegno Ford nel mondiale rally dal 1997. Gli ordini sono già aperti, le consegne partono nella primavera 2027.

Dettagli in oro e ducktail

Ford Ranger MS-RT Champion Edition, il dettaglio del retro

Che serva per portare attrezzi durante la settimana o per trainare un’auto da corsa, un van o una barca nel fine settimana, la Champion Edition non passa inosservata. La base è la Ranger MS-RT già in gamma, ma qui la vernice è Agate Black, con due strisce racing dal filetto oro che corrono su paraurti anteriore, cofano e portellone. Sono dorati anche i cerchi in lega diamantati da 21'', che a Kerr ricordano quelli della Mustang GTD, la supercar da record.

Ford Ranger MS-RT Champion Edition, la versione speciale

Passaruota allargati, minigonne e paraurti specifici danno al pick-up una sagoma più piantata. Dalla MS-RT eredita i paraurti ispirati al motorsport con diffusore integrato, le minigonne scolpite e gli spoiler su cabina e portellone. Il doppio spoiler ducktail richiama le ali della Sierra RS500 ed Escort Cosworth. Solo sulla plug-in ci sono i badge MS-RT illuminati sui sedili.

Un abitacolo da SUV premium

Ford Ranger MS-RT Champion Edition, l'abitacolo

L’interno non è quello di una macchina da corsa: Ford e MS-RT hanno costruito un abitacolo di lusso, ancora pratico per il lavoro e per la famiglia. Il volante ha una forma ispirata alle gare, con corona riscaldata, rivestimento in eco-pelle forata, cuciture oro e il riferimento centrale a ore dodici. I sedili anteriori MS-RT sono riscaldati e avvolgenti, in eco-pelle premium e finto camoscio con cuciture oro, e gli stessi accenti tornano in tutto l’abitacolo, compresi i tappetini dorati. Su ogni esemplare c’è una targhetta numerata sulla console, che ne attesta l’autenticità.

Ford Ranger MS-RT Champion Edition, gli interni

Di serie ci sono il touchscreen da 12” con SYNC 4, Android Auto e Apple CarPlay, l’illuminazione ambiente e il climatizzatore automatico bizona. Gli aiuti alla guida comprendono il cruise control adattivo, l’avviso e l’assistenza al cambio di corsia, il parcheggio assistito e le telecamere posteriore e a 360 gradi.

Assetto e motori

Ford Ranger MS-RT Champion Edition, i cerchi in lega diamantati

La Champion Edition mantiene l’assetto della MS-RT ed è 40 mm più bassa delle Ranger normali, ammortizzatori anteriori più rigidi e retrotreno ritarato. Il risultato, dice Ford, sono curve più stabili e uno sterzo più preciso della Ranger standard. La carrozzeria è sempre a doppia cabina 4x4 con quattro porte, e i motori restano quelli della gamma: il V6 3.0 EcoBlue diesel da 240 CV (177 kW) oppure l’ibrida plug-in 2.3 EcoBoost da 281 CV (207 kW). Nonostante l’assetto basso e il kit aerodinamico, il pick-up conserva il traino frenato fino a 3,5 tonnellate e un carico fino a una tonnellata. Ogni esemplare è finito a mano da MS-RT nel Regno Unito e, spiega Ford, ha la stessa garanzia di una Ranger standard, con la manutenzione affidata ai concessionari Ford.

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