Svelata a Parigi la Cupra Raval Custom by ABT: ecco cos'ha di speciale

Dopo aver debuttato su Cupra Formentor e sulla famiglia Cupra Leon, la cura firmata ABT sbarca ufficialmente anche sulla piccola di casa. La nuova Cupra Raval Custom by ABT si mostra al pubblico in occasione del Salone dell'Auto di Parigi, portando su strada un pacchetto di personalizzazione che punta a esaltare l'indole dinamica della compatta a zero emissioni.

Cupra Raval Custom by ABT dall'alto

Estetica e aerodinamica: i dettagli della cura artigianale

Entrando nel merito del progetto, la trasformazione non si ferma a semplici dettagli cosmetici, ma interviene in modo mirato sull'aerodinamica e sulla presenza visiva della vettura. Sviluppato a quattro mani con ABT e realizzato artigianalmente all'interno della CUPRA Racing Factory, il kit introduce soluzioni tecniche ed estetiche di chiara ispirazione corsaiola.

Osservando la carrozzeria noterai subito gli splitter anteriori e posteriori ridisegnati, abbinati a minigonne laterali scolpite per abbassare visivamente il baricentro e rafforzare il legame con l'asfalto. In coda, lo spoiler sul tetto dalle forme marcate e le alette dedicate completano un pacchetto aerodinamico che regala alla Raval una postura decisamente più aggressiva.

A chiudere il quadro estetico ci pensano gli esclusivi cerchi in lega da 19 pollici in finitura Sport Black Matt, il lettering ABT e i dettagli interni dedicati. Il grande vantaggio di questa preparazione risiede nel fatto che, pur essendo artigianale, viene installata attraverso un processo che garantisce la piena omologazione e la perfetta conformità agli standard qualitativi della casa madre.

Il successo sul mercato e i prossimi aggiornamenti

La decisione di estendere il pacchetto Custom by ABT alla Raval arriva in un momento particolarmente favorevole per il modello. Dal suo lancio avvenuto in primavera, la compatta elettrica ha raccolto oltre 50.000 ordini a livello globale, confermandosi come il lancio di maggior successo nella storia recente del brand e superando ampiamente le previsioni iniziali.

Nel nostro Paese, questa configurazione dall'impronta corsaiola sarà ordinabile a partire da fine novembre in abbinamento all'allestimento Edge. E nei prossimi mesi, la Raval è destinata a evolversi ulteriormente. All'inizio del prossimo anno, infatti, la gamma introdurrà il logo illuminato, gli indicatori di direzione con proiezioni luminose esterne, l'innalzamento della velocità massima a 190 km/h e un utile sistema di assistenza alla retromarcia in grado di memorizzare e ripercorrere automaticamente gli ultimi 50 metri percorsi in spazi stretti.

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