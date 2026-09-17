Cupra, la nuova León SP VZ nasconde il prototipo di un inedito ibrido HEV per il 2028

Una Cupra León SP VZ che sembra quella di sempre, ma sotto la carrozzeria nasconde una tecnologia completamente nuova. È questo il curioso prototipo fotografato durante i test, con la station wagon sportiva utilizzata come muletto per sviluppare un inedito sistema ibrido HEV destinato alla futura gamma del marchio spagnolo. Il nuovo sistema potrebbe arrivare fino a 340 CV e, nelle versioni più potenti, offrire anche la trazione integrale. A differenza di un plug-in, però, la batteria verrebbe ricaricata dal sistema stesso e non attraverso una presa esterna.

Il debutto è previsto nel 2028 e dovrebbe coinvolgere inizialmente Formentor e Terramar. La León utilizzata per i collaudi, quindi, non anticiperebbe necessariamente una nuova versione della Sportstourer, ma sarebbe il laboratorio su strada per una tecnologia destinata ad ampliare l’offerta elettrificata di Cupra.

Un ibrido made in Cupra

Il gruppo Volkswagen sta spostando progressivamente l’attenzione dal diesel verso elettrico e sistemi ibridi. Una strategia che coinvolge anche Cupra, il marchio più sportivo del gruppo, sempre più orientato verso modelli elettrici ed elettrificati.

La base tecnica del nuovo HEV sarebbe il 1.5 TSI, già utilizzato dal gruppo per i sistemi plug-in e ora impiegato anche nelle motorizzazioni ibride auto-ricaricanti. Cupra, però, starebbe lavorando su una propria configurazione, con un motore elettrico anteriore più potente rispetto a quello adottato dal Volkswagen T-Roc HEV. Secondo le indiscrezioni, il nuovo sistema potrebbe essere proposto in diverse configurazioni, con potenze complessive comprese tra 200 e 340 CV. Una forbice particolarmente ampia che lascia pensare a più livelli di potenza, anche se per ora non sono disponibili dettagli più precisi.

Il dettaglio più significativo per la gamma Cupra riguarda il destino del 2.0 TSI. Il quattro cilindri da 333 CV che oggi rappresenta il vertice sportivo della León potrebbe perdere il ruolo di riferimento, rimanendo associato a versioni speciali o a una disponibilità più limitata. Il nuovo HEV non dovrebbe sostituire nemmeno le attuali plug-in e-Hybrid da 204 e 272 CV, che manterrebbero la possibilità di percorrere diverse decine di chilometri in modalità esclusivamente elettrica. Si tratterebbe quindi di una terza soluzione, pensata per chi vuole i vantaggi dell’ibrido senza dover gestire la ricarica esterna.

Dal punto di vista tecnico, il sistema nascerebbe con trazione anteriore, ma sarebbe predisposto per l’adozione di un secondo motore elettrico sull’asse posteriore. Questa soluzione permetterebbe di ottenere la trazione integrale sfruttando la componente elettrica. Senza, quindi, ricorrere a un tradizionale collegamento meccanico tra i due assi. Una configurazione che al momento non esiste nella gamma Cupra.

FONTE: motor.es

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