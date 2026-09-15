Cupra Raval, la nuova Edge costa 27.000 euro: ecco cosa offre

La compatta elettrica arriva con batteria LFP da 37 kWh e 135 CV. Il prezzo di listino è di 32.120 euro, ma in lancio scende a 27.000 euro.

Cupra Raval è un modello molto importante per la casa automobilistica spagnola, una compatta elettrica (qui la nostra prova) che strizza l'occhio ai clienti più giovani. Modello che punta a ritagliarsi un suo spazio grazie a un prezzo interessante e a un look sportiveggiante.

Raval è anche molto sicura e a certificarlo ci hanno pensato le 5 stelle Euro NCAP. A distanza di alcuni mesi dal debutto ufficiale, adesso la gamma della compatta elettrica si completa con l'introduzione delle nuove varianti dotate della batteria da 37 kWh.

Cupra Raval Edge

Il listino si completa con l'introduzione della Raval Edge che può contare su di un motore da 135 CV alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato), con una capacità di 37 kWh che permette un'autonomia di 328 km secondo il ciclo WLTP.

Cupra Raval cinque stelle Euro NCAP 2026

Accumulatore dal peso di 299 kg che in corrente continua può ricaricare fino a una potenza di picco pari a 88 kW (10-80% in 23 minuti).

La versione di lancio del modello offre una dotazione di serie già particolarmente completa che include, tra le altre cose, cerchi in lega 18 pollici DEFIER Silver/Black Machined, vetri posteriori oscurati, sedili anteriori sportivi, display infotainment da 12,9 pollici e Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici, Full Link wireless con Apple Car Play e Android Auto.

La sicurezza e il comfort a bordo sono garantiti da un ventaglio di avanzati sistemi, tra questi figurano Keyless Advance, videocamera posteriore, oltre ad ACC predittivo e Cross Roas Assist, riuniti nel pacchetto di serie ''Safety Assist''.

Prezzo

Cupra Raval Edge, equipaggiata con pacco batteria da 37 kWh e una potenza di 135 CV, è disponibile al prezzo di 32.120 euro che scende a 27.000 euro chiavi in mano in questa fase di lancio.

Il listino ufficiale della Cupra Raval include due varianti di batteria, da 37 kWh e 52 kWh, tre livelli di potenza - 135 CV, 211 CV e 226 CV e quattro allestimenti di carrozzeria (Edge, Edge Plus, VZ Century e VZ Century Manganese), per un totale di quattro configurazioni sviluppate appositamente per il mercato italiano.

VEDI ANCHE

Tags