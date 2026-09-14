Prova Cupra Formentor VZ5, il ritorno del 5 cilindri da 390 CV

Oggi è sempre più raro trovare nelle gamme delle case automobilistiche modelli che sappiano far davvero battere il cuore. Tra l'elettrificazione e le normative sulle emissioni inquinanti sempre più strette, le sportive stanno diventando una razza sempre più rara. Fortunatamente c'è Cupra che fedele al suo DNA sportivo ha voluto farci un regalo, offrendo ancora una volta, probabilmente, l'ultima, la possibilità di potersi divertire con quel motore 5 cilindri di Audi Sport che tanto piace agli appassionati e che troviamo su modelli come Audi RS3.

CUPRA Formentor VZ5, 3/4 anteriore

Nasce quindi una nuova CUPRA Formentor VZ5, versione ad altissime prestazioni del SUV della casa automobilistica spagnola. Modello in serie limitata che ha tutte le carte in regola per far divertire chi avrà la fortuna di potersi mettere alla sua guida. Del resto, telaio e assetto sono stati messi a punto per rendere il SUV un fulmine tra le curve. Una vettura che sa essere docile ma pure velocissima quando si schiaccia l'acceleratore. Formentor VZ5 è però per pochi fortunati e non solo perché è in serie limitata (4.000 unità complessive). Un modello esclusivo con conteniti tecnici raffinati ha un costo proporzionato alla sua scheda tecnica. Si parte da 69.000 euro.

Il vero protagonista della CUPRA Formentor VZ5 è il suo motore, un 5 cilindri turbo da 2.5 litri in grado di erogare una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia. Unità abbinata a un cambio DSG a doppia frizione a sette rapporti. Il SUV può inoltre contare sulla trazione integrale 4Drive e sul torque splitter elettroidraulico, che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote posteriori per garantire agilità e stabilità anche nelle condizioni più estreme.

CUPRA Formentor VZ5, motore

Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in appena 4,2 secondi, mentre la velocità massima raggiunge quota 280 km/h. L'impianto di scarico dedicato ha permesso di esaltare il sound del motore. Salire di giri è una vera e propria goduria.

Non è solamente una questione di potenza, CUPRA Formentor VZ5 adotta un setup specifico. Troviamo infatti un telaio ribassato di 10 mm rispetto alle altre versioni di Formentor, le sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori e il Dynamic Chassis Control con 15 livelli di regolazione, che adatta il comportamento dell’auto a ogni situazione.

CUPRA Formentor VZ5, 3/4 posteriore

Il conducente potrà inoltre selezionare le modalità di guida Comfort, Sport, CUPRA, Drift, Individual e Offroad, che cambiano radicalmente il comportamento del SUV sportivo. Nella modalità Drift il SUV esprime la sua natura più ''selvaggia'', disattivando l’ESC e sfruttando il torque splitter per trasferire la coppia a una singola ruota posteriore.

Anche l'occhio vuole la sua parte e la CUPRA Formentor VZ5 presenta un body kit che rende il suo look più aggressivo e sportivo, ma senza eccessi. Il SUV si riconosce immediatamente grazie ai passaruota allargati, il paraurti anteriore ridisegnato e una griglia dal look più grintoso. Davanti, lo splitter con logo “VZ5” in dark chrome dona ancora più carattere alla vettura.

CUPRA Formentor VZ5, di profilo

Formentor VZ5 adotta anche cerchi da 20 pollici specifici, disponibili in Copper o nero, da cui è possibile intravedere l'impianto frenante con pinze freno Akebono. Dietro, invece, spiccano lo spoiler in carbonio, l’estrattore ridisegnato e i quattro terminali di scarico diagonali con finiture in rame. La dotazione prevede anche la presenza di fari Matrix LED ULTRA.

Che CUPRA Formentor VZ5 sia un modello speciale lo si capisce pure salendo a bordo. Tra gli optional troviamo i sedili CUP Bucket che sono posizionati in configurazione ribassata per una seduta ispirata al mondo racing.

Come in tutte le Formentor, c'è la strumentazione digitale con schermo da 10,25 pollici, mentre per il sistema infotainment troviamo un display da 12,9 pollici. In modalità manuale, l’indicatore di cambiata mette in evidenza i LED che pulsano dal verde al rosso fino al limite dei 7.000 giri, accompagnando il crescendo del motore.

CUPRA Formentor VZ5, interni

La dotazione di serie del SUV offre tutti i più recenti sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

La Cupra Formentor VZ5 mi aspetta presso gli uffici del Gruppo Volkswagen a Verona sotto un portico per tenerla all'asciutto. Già perché la giornata non è delle migliori con forti temporali che hanno quasi ''allagato'' le strade della città e dei dintorni. Insomma, non le condizioni migliori per testare un SUV sportivo da 390 CV. Il percorso prevedeva statale, montagna (il Passo del Branchetto) e ancora tanta statale per tornare. Un tragitto perfetto per saggiare le doti dinamiche della VZ5.

Test ''rovinato'' dalle condizioni meteo? Lo pensavo prima di partire ma poi mi sono dovuto ricredere e alla fine mi sono divertito e si, la Formentor VZ5 è davvero tanta roba. Anche con le strade viscide offre sicurezza e una confidenza che si trovano solo sulle vere sportive. Merito della trazione integrale e di un setup davvero a punto che permettono di alzare davvero molto l'asticella delle prestazioni.

CUPRA Formentor VZ5, posteriore

Per divertirsi basta mettere la modalità CUPRA, quella più sportiva e utilizzare il cambio in manuale grazie ai paddle dietro al volante. In uscita dai tornanti, anche ''esagerando'' un po' con l'acceleratore, sebbene la strada fosse viscida, si manteneva il pieno controllo. L'elettronica gestisce perfettamente la situazione con il SUV che non fa una piega, trovando in pochi decimi di secondo la giusta trazione per scattare in avanti.

Sopra i 3.800 giri circa, la progressione della VZ5 si fa davvero entusiasmante con il 5 cilindri che spinge fortissimo. Il tutto condito da un sound davvero pazzesco. Insomma, un'auto che sa ancora emozionare in un'epoca in cui i nuovi modelli spesso sembrano ''tutti uguali''. Peccato per le condizioni meteo ma in questo contesto la VZ5 ha dimostrato di poter comunque far divertire in tutta sicurezza.

Per il resto è la Cupra Formentor che tutti conosciamo. Comoda e spaziosa, anche per chi come me supera i 180 cm di altezza, con una buona qualità degli interni. Trovare la giusta posizione di guida non è mai un problema e anche chi siede dietro può contare su di un buono spazio per le gambe anche se chi siede davanti è alto come me.

Motore benzina, 5 cilindri di 2,5 litri Potenza 390 CV Coppia 480 Nm Velocità 280 km/h 0-100 km/h 4,2 secondi Trazione Integrale Cerchi 20 pollici Pneumatici 255/35 R20 Dimensioni 4.484 mm lunghezza, 1.852 mm larghezza, 1.505 mm altezza passo 2.681 mm Serie limitata 4.000 esemplari Prezzi Da 69.000 euro

Come accennato all'inizio, un modello per pochi. Solo 4.000 unità e prezzi a partire da 69.000 euro.

VEDI ANCHE

Tags