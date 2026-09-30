Novità auto

CUPRA Formentor, arriva in Italia la versione Impulse con un’offerta dedicata

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4 ore fa - Offerta fino al 31 ottobre.

Nuovo allestimento Impulse: 34.900 euro per la 1.5 Hybrid 150 CV, 8.075 euro sotto listino. Offerta valida fino al 31 ottobre.
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La CUPRA Formentor si arricchisce in Italia di un nuovo allestimento, l’Impulse. Il prezzo parte da 34.900 euro per la versione 1.5 Hybrid da 150 CV (110 kW) con cambio DSG. C’è una curiosità: il nome dell’allestimento non è una novità assoluta per il SUV coupé spagnolo. Nel 2024 l’Impulse era una serie speciale della Formentor plug-in da 204 CV, e oggi diventa un allestimento disponibile su tutta la gamma.

Cosa offre la Formentor Impulse

L’Impulse si distingue per i cerchi in lega da 19” Artic Black Matt e per il tetto panoramico. Completano la dotazione la vernice metallizzata e l’Edge Pack, che comprende accesso senza chiave Keyless Advanced, illuminazione ambientale Smart Wraparound, telecamera posteriore, portellone elettrico con apertura hands-free e antifurto. Sulle plug-in c’è anche il cavo di ricarica Mode 3. Cupra parla di un vantaggio per il cliente fino all’80% sui contenuti proposti di serie.

La gamma Formentor si aggiorna anche con tre optional. Il pacchetto Intelligent Drive introduce un Lane Assist di emergenza, che in caso di necessità sposta e arresta l’auto nella corsia libera più a destra. Il Trained Park Assist, che completa l’Intelligent Park Assist, memorizza le manovre di parcheggio abituali e le ripete in automatico. Il sistema audio Immersive by Sennheiser si rinnova con quattro attuatori nel cielo dell’abitacolo.

Prezzo e finanziamento

Il listino della 1.5 Hybrid da 150 CV è di 42.975 euro chiavi in mano, con due anni di garanzia aggiuntiva o fino a 40.000 km totali. I 34.900 euro derivano da un contributo di 8.075 euro di CUPRA e dei CUPRA Garage aderenti all’iniziativa, e valgono fino al 31 ottobre 2026, salvo variazione di listino. In alternativa c’è il finanziamento CUPRA Way, con rate da 195 euro al mese (TAN 6,45% fisso, TAEG 7,47%). La formula prevede un anticipo di 8.900 euro, 35 rate e una rata finale di 26.474 euro, pari al Valore Futuro Garantito e legata a un massimo di 30.000 km. I chilometri in eccesso costano 0,20 euro l’uno. Per il finanziamento il prezzo promozionato è di 36.554 euro, perché il contributo scende a 6.421 euro. Il credito è di 28.034 euro e comprende 380 euro di spese di istruttoria. Gli interessi sono 5.265 euro, a cui si aggiungono 3,40 euro al mese di spese di incasso e 70,08 euro di imposta di bollo, per un importo totale dovuto di 33.494,48 euro. L’offerta è riservata ai clienti privati, ha importi IVA inclusa ed è soggetta ad approvazione di Volkswagen Financial Services.

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Listino Cupra Formentor
AllestimentoCV / KwPrezzo
Formentor 1.5 TSI 150 / 11037.200 €
Formentor 1.5 Hybrid DSG 150 / 11040.850 €
Formentor 2.0 TDI DSG 150 / 11041.750 €
Formentor 1.5 e-HYBRID DSG 204cv 204 / 15046.500 €
Formentor 2.0 TSI DSG 265cv VZ 265 / 19552.100 €
Formentor 1.5 e-HYBRID DSG 272cv VZ 272 / 20055.650 €
Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG 333cv VZ 333 / 24556.800 €
Formentor 2.0 TSI DSG VZ 265cv Extreme 265 / 19558.400 €
Formentor 1.5 e-HYBRID DSG VZ Extreme 272 / 20061.950 €
Formentor 2.0 TSI 4Drive DSG 333cv VZ Extreme 333 / 24563.100 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Cupra Formentor visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Cupra Formentor
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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