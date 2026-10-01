CUPRA Leon e Formentor, arriva il pacchetto Custom by ABT e debutta il 2.0 TSI da 325 CV

Dark Chrome, scritte ABT e cerchi da 19” su Leon, Sportstourer e Formentor. Arriva anche il 2.0 TSI da 325 CV sulla Leon.

CUPRA porta in Italia il pacchetto Custom by ABT per Leon, Leon Sportstourer e Formentor. Il progetto con lo specialista tedesco, svelato a giugno al Red Bull Ring, entra ora a listino con i prezzi per il nostro mercato. I componenti, come già comunicato a giugno, sono assemblati a mano al CUPRA Racing Factory.

Leon e Sportstourer

Il pacchetto comprende spoiler sul tetto, C-Flap e deflettori posteriori, splitter anteriore e posteriore e minigonne laterali. Completano la dotazione i cerchi Mistral Black da 19'' con pneumatici da 235 mm, il logo CUPRA anteriore e quello ABT posteriore in Dark Chrome e i tappetini personalizzati.

Si ordina con i motori TSI, mild hybrid ed e-HYBRID. La cinque porte copre la fascia da 150 a 325 CV (da 110 a 239 kW), la Sportstourer da 150 a 333 CV (da 110 a 245 kW). Sulla cinque porte il sovrapprezzo parte da 2.450 euro rispetto alla Leon Edge. La stessa cifra vale per la Sportstourer, ma il comunicato non indica la versione di riferimento. Il lancio accompagna l’arrivo del nuovo 2.0 TSI da 325 CV, il motore più potente disponibile per la Leon cinque porte. Sarà offerto anche sulle versioni Tribe Edition, VZ e VZ Extreme.

Formentor

Il kit comprende cerchi Custom Black da 19”, spoiler sul tetto, C-Flap posteriori, cornici delle prese d’aria anteriori, splitter, minigonne, loghi CUPRA anteriore e ABT posteriore in Dark Chrome e tappetini. È disponibile per tutte le motorizzazioni, dal 1.5 TSI da 150 CV fino al cinque cilindri 2.5 da 390 CV (287 kW) della VZ5. La VZ5 mantiene i cerchi da 20” a listino e non prevede l’applicazione di spoiler anteriore e posteriore. Il sovrapprezzo è di 1.000 euro rispetto alla Formentor Impulse. Quest’ultima ha già di serie tetto panoramico, vernice metallizzata ed Edge Pack, che comprende accesso senza chiave Keyless Advanced, illuminazione ambientale Smart Wraparound, telecamera posteriore, portellone elettrico con apertura handsfree e sistema antifurto.

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