Ford Mustang Mach 4, quattro porte e V8 ibrido per la nuova berlina

La Ford Mustang potrebbe presto avere una sorella a quattro porte. Si chiamerebbe Mustang Mach 4 e, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Ford avrebbe mostrato ai propri concessionari un primo prototipo della berlina. Una berlina che, tra le sue peculiarità, avrebbe anche quella di essere equipaggiata con un V8 abbinato a un sistema ibrido.

Il V8 non sparisce, ma si elettrifica

La notizia principale riguarda proprio la meccanica della prossima Mustang. La Mach 4 non sarebbe elettrica come la Mustang Mach-E, ma equipaggiata con un V8 in configurazione ibrida. Una soluzione che permetterebbe a Ford di rispettare le normative sulle emissioni sempre più stringenti senza rinunciare al carattere sonoro e meccanico tipico di una muscle car. Secondo quanto riferito ai concessionari, il prezzo di partenza sarebbe sotto i 40.000 dollari, con uno scatto da 0 a 96 km/h in meno di 4 secondi. Le dimensioni, secondo quanto riferito da chi ha visto il prototipo dal vivo, sarebbero paragonabili a quelle di una Porsche Panamera.

Non è la prima volta che si parla di questo progetto. Abbiamo raccontato del possibile ripensamento di Ford sulla scelta di aver eliminato berline e compatte dal proprio listino, con il marchio “Mach 4” già depositato ma senza dettagli certi sulla motorizzazione. Il progetto inizierebbe da un'evoluzione a passo allungato dell'attuale piattaforma della Mustang, una soluzione che permetterebbe a Ford di contenere i costi di sviluppo. Il design, invece, riprenderebbe alcuni degli elementi già mostrati nello schizzo ufficiale del 2022.

La sfida delle berline sportive americane

Il debutto sul mercato è atteso verso la fine del decennio, in un momento in cui Ford punta ad ampliare il nome Mustang mentre i clienti si spostano verso carrozzerie più pratiche. La Mach 4 non sarebbe sola in questo segmento, seppur di nicchia. General Motors starebbe preparando una propria Chevrolet Camaro a quattro porte, con trazione posteriore, motore V8 e possibile cambio manuale, anche se il debutto sarebbe slittato al model year 2029. Anche la Dodge Charger, già in vendita negli Stati Uniti con motorizzazioni turbo a sei cilindri ed elettriche, offrirebbe in futuro anche una variante V8.

FONTE: Wall Street Journal

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