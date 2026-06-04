Ford aveva detto addio alle berline e alla Focus. Ora ci sta ripensando

C'è qualcosa di paradossale nella strategia che Ford ha portato avanti negli ultimi anni. Il marchio statunitense ha deciso di eliminare dal proprio listino berline e compatte (modelli come Focus, Fiesta, Fusion e Mondeo) scommettendo tutto su SUV e pickup. Una scelta che Andrew Frick, presidente delle divisioni Blue e Model e di Ford, difende senza esitazioni: «In alcuni segmenti eravamo presenti solo per esserci. Abbiamo riorientato quegli investimenti su prodotti dove potevamo davvero vincere. Non avremmo avuto il Bronco, non avremmo avuto il Maverick o il Bronco Sport.» Ora Ford sembra pronta a tornare sui suoi passi.

Il ritorno delle berline e della Focus

Negli Stati Uniti, Frick ha ammesso che esiste ancora un mercato per le berline: «Una certa percentuale di clienti continua ad acquistarle. È molto più piccola di un tempo; era il 50%, ora è il 16-17%.» Le condizioni per un eventuale ritorno sono chiare: qualsiasi nuova berlina dovrà avere senso all'interno di una famiglia di modelli già esistente e dovrà essere economicamente sostenibile.

Frick ha anche indicato che questa berlina potrebbe nascere all’interno della famiglia Mustang, che Ford ha già dimostrato di voler espandere oltre la coupé tradizionale con la Mach-E crossover elettrica. Non sarebbe nemmeno la prima volta che Ford ci pensa. Nel 2022 aveva già pubblicato un bozzetto ufficiale di una Mustang a quattro porte, firmato dal designer Christopher Stevens come parte del materiale di lancio della settima generazione. Nel 2024 ha mostrato ai propri dealer due concept, tra cui una coupé a quattro porte e una variante off-road. Nel 2025 è arrivato il deposito del marchio ''Mach 4'', che ha alimentato ulteriormente le voci.

Se sarà elettrica o basata sull'architettura attuale della Mustang a benzina con V8 e cambio manuale, Frick non lo ha detto. Ma la direzione c’è.

E in Europa?

Da queste parti il ragionamento è simile, anche se si gioca su un terreno diverso. Nell'ambito del piano di rilancio del marchio in Europa con cinque nuovi modelli entro il 2029, Ford ha confermato di essere al lavoro su due crossover multi-energia di segmento C e D. Il nome Focus non è stato confermato ufficialmente, ma Jim Baumbick, presidente di Ford Europa, ha lasciato uno spiraglio: «La storia e l'eredità di certi nomi non ci sfugge.»

Fonti: Carscoops – AutoNews

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 04/06/2026