Ford Fathom, il nuovo pickup elettrico costerà meno di 30.000 dollari

Il nuovo Ford Fathom sarà il primo modello basato sulla piattaforma UEV e punta a rendere il pickup elettrico più accessibile

Ford aveva promesso un pickup elettrico ''economico'' da proporre a meno di 30.000 dollari. Adesso, la casa dell'ovale blu ha voluto raccontare qualcosa di più su questo progetto, svelando il nome di questo modello che si chiamerà Ford Fathom. Veicolo che avrà il compito di rilanciare la presenza della casa automobilistica nel segmento dei pickup elettrici dopo i risultati non brillanti dell'F-150 Lightning.

Una nuova piattaforma: le prime informazioni sul pickup

Fathom sarà il primo modello a utilizzare la nuova piattaforma Universal Electric Vehicle (UEV) di Ford e si rivolge al mercato di massa con un prezzo di listino a partire da 28.350 dollari per il modello ad autonomia standard. Aggiungendo le spese di trasporto di 1.595 dollari, il prezzo sale a 29.945 dollari. Insomma, non molto di più (+3.545 dollari) di Slate Auto, quel pickup ultra essenziale che punta a conquistare il mercato americano.

Con 28.350 dollari, Ford mantiene la promessa di un prezzo inferiore ai 30.000 dollari. I preordini si apriranno all'inizio del 2027, con le prime consegne previste per la fine dello stesso anno.

Secondo Ford, il nuovo pickup elettrico avrà ''uno spazio per i passeggeri superiore a quello di una Toyota RAV4'', potendo ospitare cinque adulti oltre al vano anteriore e al cassone. Inoltre, potrà contare su di un ampio touchscreen, ricarica bidirezionale, chiave digitale e Apple Maps. Ogni modello sarà compatibile con BlueCruise, l'avanzato sistema di assistenza alla guida di Ford.

Un lungo sviluppo

Fathom è un'idea del team di ricerca e sviluppo ''skunkworks'' di Ford, con sede in California, formatosi nel 2022 per operare al di fuori della consueta burocrazia aziendale e realizzare un veicolo elettrico accessibile ma redditizio. Primo modello basato sulla piattaforma UEV che permette sensibili risparmi. Il pickup utilizza inoltre un'architettura elettrica a 48 volt, con un cablaggio più corto e più leggero rispetto a quelli dei veicoli elettrici Ford di prima generazione.

Le specifiche tecniche ancora non son state anticipate. Tuttavia sappiamo che Ford utilizzerà batterie LFP (litio-ferro fosfato) prodotte presso il BlueOval Battery Park di Ford a Marshall, nel Michigan, utilizzando una tecnologia concessa in licenza dalla cinese CATL. Il pickup sarà prodotto nello stabilimento di Louisville, nel Kentucky.

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