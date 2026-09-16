Ford riapre le porte della Mustang GTD in Europa, in arrivo 500 esemplari e la livrea Spirit of America

Chi vuole avere la Ford Mustang GTD in Europa può tornare a sperare. Ford ha infatti riaperto le candidature europee per una delle Mustang più estreme mai costruite. Ma non basta avere quasi 360.000 euro da spendere. Anche questa volta sarà il costruttore statunitense a selezionare i clienti autorizzati all’acquisto. Le domande resteranno aperte fino al 16 ottobre e, tra le novità di questa seconda tornata, c’è anche la speciale livrea Spirit of America.

Come funziona la selezione

Il meccanismo non cambia rispetto alla prima finestra aperta nel 2024. È Ford Motor Company, insieme alle sue affiliate europee, a scegliere chi potrà davvero mettere le mani su una Mustang GTD, valutando le candidature ricevute. Chi viene selezionato si impegna anche contrattualmente a mantenere la proprietà dell’auto per almeno due anni, la stessa clausola che nel 2025 aveva portato in tribunale la Ford GT dell’attore John Cena.

A motivare la scelta, secondo Mike Levine, responsabile delle comunicazioni prodotto di Ford, è la possibilità per gli europei di aggiudicarsi «la Mustang stradale più avanzata e potente mai realizzata». Sotto il cofano lavora un V8 sovralimentato da 5,2 litri capace di 826 CV (608 kW) e 900 Nm di coppia, abbinato a un cambio doppia frizione a otto rapporti montato posteriormente, un albero di trasmissione in carbonio e una sospensione posteriore semi-attiva a pushrod visibile attraverso il lunotto.

La livrea Spirit of America e gli altri colori

La novità di questa seconda finestra è la livrea Spirit of America, già mostrata al pubblico durante la Monterey Car Week al circuito di Laguna Seca: carrozzeria Performance White con strisce asimmetriche Race Red e Lightning Blue che reinterpretano storico motivo a tre barre Mustang, fibra di carbonio a vista dallo splitter anteriore fino all’enorme ala posteriore e cerchi Forgeline. Tra le altre opzioni di personalizzazione compaiono una tinta viola ispirata alle Lamborghini e la finitura in composito a vista “Liquid Carbon”, oltre al pacchetto Exclusive Extended Color Palette Lock-Out, che garantisce l’esclusiva assoluta su una tonalità scelta dal cliente.

L’omologazione europea

Resta però aperta una questione tutt’altro che secondaria. Sul proprio sito, Ford conferma che la Mustang GTD è ancora in fase di omologazione per i mercati europei. Questo vuol dire che se l'omologazione non venisse concessa, in alcuni mercati la GTD potrebbe essere commercializzata esclusivamente come vettura da pista, senza possibilità di immatricolazione stradale. I prezzi, invariati dal 2024, oscillano da 359.900 euro in Germania e Romania fino a 525.500 euro in Austria; nel Regno Unito si parte da 315.000 sterline (circa 367.400 euro al cambio attuale). Ogni esemplare viene assemblato allo stabilimento Ford di Flat Rock, in Michigan, e rifinito a mano da Multimatic a Markham, in Ontario.

FONTI: Ford Muscle – AutoNext

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