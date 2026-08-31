Ford Mustang come Huracan Sterrato e 911 Dakar: allo studio la versione Baja

L'idea di prendere una sportiva ribassata e regalarle un assetto rialzato per divertirsi sullo sterrato non è più un'esclusiva per pochi felici proprietari di Porsche 911 Dakar o Lamborghini Huracán Sterrato. Ford, a quanto pare, ci sta pensando seriamente per la sua pony car più famosa.

Negli ambienti interni della casa americana si parla infatti con insistenza di un progetto chiamato Mustang Baja, una versione pensata per affrontare fondi a scarsa aderenza. Non c'è ancora nulla di ufficiale nei comunicati stampa dell'azienda, ma le indiscrezioni trapelate dalle convention riservate ai concessionari confermano che lo sviluppo del modello è tutt'altro che accantonato.

Cosa è emerso dalle convention riservate ai concessionari

Le prime voci su questo modello risalgono a una presentazione a porte chiuse del 2024, in cui la dirigenza Ford ha mostrato ai propri distributori quattro possibili declinazioni della Mustang: una variante a quattro porte, la RTR EcoBoost, la Dark Horse SC convertibile da 795 CV e, per l'appunto, la Baja. A oggi, le opzioni RTR e Dark Horse SC figurano già sui canali ufficiali del marchio, mentre la variante da fuoristrada resta ancora informale.

Chi ha potuto visionare i primi bozzetti descrive un veicolo che si avvicina più al concetto di un'auto da rally che a un mero esercizio di stile. Le specifiche tecniche provvisorie parlano di una carrozzeria fastback basata sulla generazione S650, mossa da un classico motore V8 abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti. La vera rivoluzione risiederebbe nella presenza della trazione integrale, elemento inedito che segnerebbe una rottura storica con la classica trazione posteriore, oltre a sospensioni a corsa lunga, protezioni per il sottoscocca e carreggiate allargate.

Ford Mustang Baja - Rendering non ufficiale generato con A.I.

Collocazione in gamma: tra Raptor e Mach-E Rally

Se guardi all'offerta complessiva dell'ovale blu, l'operazione ha una sua logica commerciale. Ford presidia già il mondo del fuoristrada duro e puro con i modelli F-150 e Bronco marchiati Raptor, mentre la variante Mach-E Rally ha dimostrato come l'impostazione da sterrato possa essere applicata a un crossover elettrico.

Una Mustang Baja andrebbe a occupare una nicchia completamente diversa: una coupé a tre volumi con motore V8 a benzina, pensata per traversi e sterrati da affrontare ad alta velocità piuttosto che per il rock crawling o le accelerazioni sul dritto. Una ricetta che la posizionerebbe idealmente in concorrenza con le sportive rialzate europee, ma con la sonorità e l'impostazione tipicamente americana.

Tempistiche e prospettive per la generazione S650

Al momento è difficile dire se il progetto riceverà il semaforo verde definitivo o se finirà nel cassetto dei prototipi mai realizzati. Bisogna considerare che la piattaforma attuale S650 rimarrà a listino almeno fino al model year 2028, con un restyling di metà carriera previsto prima di quella data. Un'eventuale introduzione della versione Baja s'innesterebbe perfettamente in questa finestra temporale.

Immagine di copertina: rendering non ufficiale generato con A.I.

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