Ford Bronco 2030: ecco come sarebbe se fosse uguale ai brevetti

Mentre stavo ancora pregustando il possibile (ma non confermato) arrivo della Bronco Basecamp con motore ibrido range extender, Ford ha depositato presso l'ufficio brevetti statunitense i disegni di un misterioso SUV squadrato. Osservando le forme generali, l'impressione è che potrebbe trattarsi dei primi bozzetti della Ford Bronco di nuova generazione, attesa sul mercato indicativamente attorno al 2030.

Ecco perché mi sono divertito a renderizzarli nelle immagini fotorealistiche che trovi in questo servizio. Nulla di ufficiale - sia chiaro - ma accuratamente modellato con l'aiuto dell'A.I. su quanto l'Ovale Blu ha davvero brevettato: senza però dare un nome al modello nei disegni.

Ford Bronco 2030, spaccato dell'interno - Rendering generato con A.I.

Design e proporzioni riviste

Le immagini mostrano un profilo spigoloso con un'imponente calandra frontale. Rispetto al modello che puoi guidare oggi, le proporzioni sembrano leggermente più compatte, con passaruota ridotti e aperture delle porte posteriori meno estese.

Sul paraurti anteriore spiccano due ganci di traino verticali simili a quelli della Bronco Raptor, mentre al posteriore si nota una novità sostanziale: il classico portellone ad apertura laterale lascia il posto a un portellone incernierato in alto, anche se non è detto che questa soluzione arrivi effettivamente su un'eventuale versione di serie.

Ford Bronco 2030 sezionato: lo stivaggio delle porte - Rendering generato con A.I.

Soluzioni intelligenti per porte e campeggio

I documenti depositati descrivono anche alcune soluzioni pratiche pensate per la vita all'aria aperta. Il primo brevetto mostra un sistema modulare per le portiere: una volta smontate dalla carrozzeria, puoi agganciarle e riporle nel vano bagagli grazie a binari e supporti dedicati rimovibili.

Il secondo brevetto riguarda la gestione degli spazi per la notte. L'abitacolo prevede una piattaforma pieghevole che trasforma la zona posteriore in un piano completamente orizzontale, perfetto per appoggiare un materassino. In alternativa, è descritta una tenda da tetto che sfrutta il cofano anteriore come struttura di supporto supplementare.

Ford Bronco 2030, accessori da campeggio - Rendering generato con A.I.

In attesa della nuova generazione

La generazione attuale del fuoristrada americano è sul mercato dal 2021 senza modifiche strutturali, ed è quindi naturale ipotizzare un rinnovamento profondo entro la fine del decennio. Prima dell'arrivo del modello completamente nuovo, la gamma per il mercato occidentale dovrebbe ampliarsi con l'introduzione di una versione ibrida (probabilmente la Basecamp made in China) e di un'inedita variante pick-up per il mercato americano e non solo. I dettagli emersi da questi disegni rappresentano così il primo indizio concreto su come potrebbe evolvere il modello più cool dell'Ovale Blu.

VEDI ANCHE

Tags