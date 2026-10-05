Ford Mustang pickup, il curioso progetto per formare gli apprendisti

Ford ha una Mustang con il cassone. Non è uno scherzo né qualcosa di strano proposto da qualche tuner. È un esemplare unico, chiamato «Ute Concept», costruito dal team del reparto lavorazioni metalliche dell’Experimental Vehicles Building (EVB) e appena entrato nella Heritage Fleet, la collezione storica dell’azienda. A mostrarlo è stato Matt Korczyk, responsabile della Heritage Fleet statunitense.
Un concept nato per formare gli apprendisti
Il team ha preso una normale Mustang e l’ha trasformata in un concept artigianale, un pezzo unico. L’obiettivo era formare gli apprendisti permettendo loro di vivere un’esperienza concreta costruendo una vera concept car, con un lavoro che è costato centinaia di ore. Per Ford è anche un promemoria di quanto i mestieri specializzati siano parte integrante dell’azienda, e la prova del talento sia degli apprendisti sia di chi li ha formati. Fino a oggi il concept non era mai uscito dalle mura dell’EVB.
Siamo abituati a vedere la Mustang come una coupé a due porte, bassa e filante, costruita per la strada e per la pista, non certo per portare attrezzi o materiali. Il cassone ribalta questa idea, e il fascino della Ute Concept sta proprio nella capacità di immaginare una soluzione a cui quasi nessuno penserebbe.
Che cosa si sa dell’auto
I dettagli del progetto non sono stati resi noti. Mancano tutti i dati che interesserebbero a un appassionato: motore, potenza e dimensioni del cassone. Secondo alcune indiscrezioni la base sarebbe una Mustang S550 fastback in giallo Cyber Yellow. Il termine «ute», slang per «utility», indica un’auto con il cassone da pick-up. Ford Authority ricorda che la casa dell’ovale blu ha costruito per decenni la Falcon ute, uscita di produzione dopo il modello 2016, e che una Mustang ute di serie non è nei piani.
La Mustang entra così in una collezione che include altri modelli rimasti a lungo nascosti, come il prototipo della Mustang V10 del 1999 (che era a un passo dall’essere demolito.
FONTE: Ford Authority
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.