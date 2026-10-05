Ford Mustang pickup, il curioso progetto per formare gli apprendisti

Ford ha una Mustang con il cassone. Non è uno scherzo né qualcosa di strano proposto da qualche tuner. È un esemplare unico, chiamato «Ute Concept», costruito dal team del reparto lavorazioni metalliche dell’Experimental Vehicles Building (EVB) e appena entrato nella Heritage Fleet, la collezione storica dell’azienda. A mostrarlo è stato Matt Korczyk, responsabile della Heritage Fleet statunitense.

Un concept nato per formare gli apprendisti

Il team ha preso una normale Mustang e l’ha trasformata in un concept artigianale, un pezzo unico. L’obiettivo era formare gli apprendisti permettendo loro di vivere un’esperienza concreta costruendo una vera concept car, con un lavoro che è costato centinaia di ore. Per Ford è anche un promemoria di quanto i mestieri specializzati siano parte integrante dell’azienda, e la prova del talento sia degli apprendisti sia di chi li ha formati. Fino a oggi il concept non era mai uscito dalle mura dell’EVB.

Siamo abituati a vedere la Mustang come una coupé a due porte, bassa e filante, costruita per la strada e per la pista, non certo per portare attrezzi o materiali. Il cassone ribalta questa idea, e il fascino della Ute Concept sta proprio nella capacità di immaginare una soluzione a cui quasi nessuno penserebbe.

Che cosa si sa dell’auto

I dettagli del progetto non sono stati resi noti. Mancano tutti i dati che interesserebbero a un appassionato: motore, potenza e dimensioni del cassone. Secondo alcune indiscrezioni la base sarebbe una Mustang S550 fastback in giallo Cyber Yellow. Il termine «ute», slang per «utility», indica un’auto con il cassone da pick-up. Ford Authority ricorda che la casa dell’ovale blu ha costruito per decenni la Falcon ute, uscita di produzione dopo il modello 2016, e che una Mustang ute di serie non è nei piani.

La Mustang entra così in una collezione che include altri modelli rimasti a lungo nascosti, come il prototipo della Mustang V10 del 1999 (che era a un passo dall’essere demolito.

FONTE: Ford Authority

VEDI ANCHE

Tags