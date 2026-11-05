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Ford Bronco Frostwarden, arriva il mostro da oltre 1.200 CV

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3 ore fa - Al SEMA Show debutta una versione estrema con V8 Megazilla

Presentato al SEMA Show, questo esemplare unico monta un V8 sovralimentato da oltre 1.200 CV, pneumatici da 42 pollici e una dotazione specifica per l'off-road più impegnativo
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Questa non è una Ford Bronco qualsiasi. Al SEMA Show 2026 di Las Vegas arriva uno speciale esemplare unico chiamato Ford Bronco Frostwarden. Si tratta di una versione del fuoristrada ispirata ai veicoli di ricerca e soccorso. Il tutto portato all'estremo. Le immagini parlano già da sole ma c'è molto da dire anche su quello che troviamo sotto al cofano motore.

Ford Bronco Frostwarden

Già perché la casa dell'ovale blu ha scelto il motore V8 di 7,3 litri di cilindrata chiamato Megazilla 2.0 che è destinato alle preparazioni e che l'azienda vende ai costruttori interessati. Tale unità dotata di un compressore volumetrico è un mostro di potenza visto che eroga oltre 1.200 CV e oltre 1.355 Nm di coppia. Insomma, un motore in grado di offrire prestazioni elevatissime.

Pronta davvero a tutto

La Ford Bronco Frostwarden adotta un assetto rialzato grazie a un kit di sollevamento 74Weld e monta pneumatici BFGoodrich da 42 pollici su cerchi beadlock Weld da 18 pollici personalizzati. La dotazione tecnica prevede anche la presenza di assali Dana 60 e ammortizzatori Bilstein specifici. Non mancano nemmeno alcune modifiche al sottoscocca.

Ford Bronco Frostwarden

La livrea nera e gialla del Frostwarden, la carreggiata ultra allargata e l'abbondanza di strumenti aggiuntivi, tra cui fari extra per l'off-road, un serbatoio di carburante esterno montato posteriormente, una ruota di scorta sul tetto e un verricello anteriore giallo brillante, rendono la vettura impossibile da non notare.

All'interno, i rivestimenti gialli e neri caratterizzano l'abitacolo e una speciale scritta ''Megazilla'' è presente nella parte inferiore del volante.

Ford Bronco Frostwarden

La Frostwarden è un esemplare unico, ma il V8 sovralimentato da 7,3 litri che la alimenta non lo è. Ford afferma che questo veicolo unico nel suo genere evidenzia la capacità di realizzare progetti estremi basati sui motori personalizzati che produce e vende, tra cui l'imponente Megazilla 2.0.

Fonte: Car and Driver

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    Bronco 2.7 EcoBoost V6 335 CV Outer Banks 335 / 24671.950 €
    Bronco 2.7 EcoBoost V6 335 CV Badlands 335 / 24676.100 €

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    Filippo Vendrame
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