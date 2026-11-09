FIAT Topolino si trasforma: più autonomia, 70 km/h e interni di lusso

FIAT Topolino piace molto. Il piccolo quadriciclo elettrico ha saputo conquistare i clienti grazie alle dimensioni compatte e a un design che richiama la 500 del passato. Questa microcar è anche stata scelta come base per molte versioni speciali anche da parte di aziende non legate direttamente alla galassia Stellantis. Per esempio, in Belgio c'è un'azienda, Cavalier Automotive, che ha svelato una serie di personalizzazioni dedicate alla Topolino. Non parliamo solamente di estetica ma pure di modifiche che ne migliorano le prestazioni.

L'unico problema è il prezzo dato che il quadriciclo elettrico può arrivare a costare quanto una vettura vera e propria ma andiamo con ordine.

Ecco come si può personalizzare la FIAT Topolino

La personalizzazione parte dalla verniciatura. I clienti possono ordinare la loro Topolino personalizzata in una delle dieci combinazioni bicolore disponibili, che spaziano dal Bianco Avorio con Verde Salvia al Nero Profondo e Rosso Bordeaux Intenso. Ci sono anche 13 colorazioni senza tetto a contrasto. A completare la personalizzazione degli esterni un set di piccoli cerchi forgiati da 16 pollici.

FIAT Topolino Cavalier

Cavalier offre anche la Topolino con uno speciale Night Package che sostituisce le parti esterne grigie a vista con elementi verniciati di nero. Anche gli interni della microcar sono stati personalizzati. Sedili, volante, pannelli delle portiere e cielo sono ora rivestiti in un mix di pregiata pelle Nappa e Alcantara, con diverse opzioni di colore.

La Topolino beneficia inoltre di un tetto panoramico in vetro che passa da trasparente a opaco, maniglie in pelle, tappetini in lana e illuminazione ambientale configurabile. L'azienda ha pure aggiunto una sorta di piccolo infotainment con display da 3,7 pollici. Sul quadriciclo, normalmente è necessario utilizzare il proprio smartphone come una sorta di mini computer di bordo. Cavalier promette un sistema audio su misura con Bluetooth per la Topolino.

FIAT Topolino Cavalier, plancia

Migliorano le prestazioni

Normalmente le personalizzazioni della microcar si limitano all'estetica. In questo caso ci sono state modifiche anche alla meccanica. Poiché la FIAT Topolino standard è stata progettata solo per l'uso urbano, utilizza un piccolo pacco batterie da 5,5 kWh con un'autonomia di 75 km e un motore elettrico anteriore da 8 CV.

FIAT Topolino Cavalier, interni

La versione Cavalier può essere configurata con una batteria più grande da 10,8 kWh, che aumenta l'autonomia della microcar a 150 km. Inoltre, le modifiche apportate alla centralina del veicolo incrementano la velocità massima da soli 45 km/h a 70 km/h. Tra gli optional un sistema di climatizzatore basato su di un piccolo generatore diesel per scaldare l'abitacolo senza dover utilizzare l'energia della batteria di trazione.

Prezzi

Come detto all'inizio, per modificare la Topolino bisognerà prepararsi a spendere non poco. L'azienda belga afferma che gli aggiornamenti partono da 12.000 euro per la configurazione base e arrivano a circa 20.000 euro per il pacchetto completo. Si tratta di una cifra considerevole, soprattutto considerando che la Topolino standard parte da circa 10.000 euro.

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