Ferrari Sketch Body, quando la carrozzeria diventa un’opera da collezione

La storia di questo progetto nasce da un esemplare unico di Ferrari 812 Competizione, realizzato tre anni fa dal reparto Tailor Made.

Il design delle supercar diventa arte

La vettura riprendeva graficamente alcuni dettagli neri che richiamavano le linee, le frecce e gli appunti disegnati a mano con un pennarello da un designer. Da quella soluzione è nata Sketch Body, una collezione che porta il linguaggio del design automobilistico fuori dall’auto e lo trasforma in un’opera d’arte da esporre in casa o in ufficio. Il progetto coinvolge il centro stile guidato da Flavio Manzoni e ripropone sui pannelli alcune caratteristiche dei disegni preparatori con le indicazioni sulle modifiche da effettuare.

Ferrari Sketch Body: le indicazioni delle modifiche scritte a mano da Flavio Manzoni

Dalla carrozzeria alla tela, con i segni del designer

Ogni elemento della collezione è una grande tela sulla quale viene dipinto e disegnato a mano un pannello della carrozzeria di un esemplare specifico. Le prime proposte comprendono i cofani della 12Cilindri (guarda la prova della Ferrari 12Cilindri Spider), della 812 Competizione e della Purosangue, oltre al cofano motore della F80 e al portellone posteriore della Daytona SP3. Su ogni pezzo compaiono segni e annotazioni in nero, utilizzati da Manzoni per sottolineare curve, pieghe e dettagli delle superfici. La collezione sarà successivamente ampliata con pannelli dedicati ad altri modelli.

Ferrari Sketch Body: un esempio di arredamento con i pannelli dipinti a mano

Un omaggio al passato, ma prezzo ancora da definire

Il progetto richiama anche la lunga tradizione stilistica della Casa. Le forme sensuali delle supercar Ferrari di un tempo, frutto del lavoro di Pininfarina, oggi hanno lasciato il posto a linee più spigolose e aggressive che, pur avendo un aspetto grintoso, non convincono fino in fondo gli appassionati del Cavallino Rampante.

La collezione vuole riportare l'attenzione sui dettagli delle carrozzerie e sul processo creativo che precede la produzione. Per chi non può acquistare una vettura del Cavallino, questi elementi rappresentano una interessante alternativa da collezione, anche se Ferrari non ha ancora comunicato né il prezzo né il numero di esemplari disponibili.

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