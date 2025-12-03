DS Performance Line: la nuova identità sportiva di DS 3, N°4 e DS 7

La nuova linea debutta sui tre modelli, che si distinguono per dotazioni esclusive, design specifico e funzioni evolute dell'infotainment Iris System. Ecco allestimenti e prezzi

La gamma DS Automobiles (guarda la homepage di DS Automobiles) si amplia con l’introduzione della serie speciale DS Performance Line, disponibile sui modelli DS 3, DS N°4 e DS 7.

DS Performance Line: la nuova serie tra stile e tecnologia

Ordinabile presso tutti i concessionari del marchio, la nuova edizione propone un insieme di elementi stilistici distintivi e contenuti tecnici derivati dal know-how maturato dal brand anche nel mondo del motorsport. A partire da gennaio 2026, sarà possibile effettuare test drive in tutti i DS Store italiani.

La DS Performance Line nasce per valorizzare l'identità del marchio attraverso materiali specifici, una caratterizzazione estetica dedicata e contenuti tecnologici aggiornati. All’interno, prevalgono finiture in materiali pregiati come l’Alcantara, mentre gli esterni richiamano la livrea della monoposto DS E-TENSE FE25 grazie all’abbinamento di dettagli in oro satinato e superfici nere lucide.

DS Performance Line: gli esclusivi loghi dorati sul frontale del SUV DS 7

ChatGPT si evolve

Una delle principali novità tecnologiche introdotte riguarda l’evoluzione del riconoscimento vocale del DS IRIS System, che include la funzione Ultime Notizie. Questa permette all’intelligenza artificiale di rispondere in modo immediato a domande relative all’attualità, da quelle internazionali a quelle sportive o culturali.

La funzionalità è disponibile sui modelli DS 3, N°4 e DS 7 dotati del riconoscimento vocale naturale con ChatGPT integrato.

Dal punto di vista tecnico, la gamma DS continua a beneficiare di soluzioni derivate dalle competizioni. L’obiettivo è ottimizzare l'efficienza dei propulsori E-TENSE e dei sistemi ibridi plug-in attraverso la ricerca di migliori parametri energetici.

DS Performance Line: la compatta DS 3

La DS 3 (leggi tutto su DS 3 Esprit de Voyage) sfoggia una caratterizzazione immediatamente riconoscibile. Il montante posteriore riprende il motivo grafico della monoposto di Formula E, mentre il badge “DS Performance Line” sul cofano introduce un elemento distintivo aggiuntivo. Le calotte degli specchietti in oro satinato, la griglia nera con emblema dedicato e il tetto nero di serie completano il design esterno. Sul retro, il monogramma “3” in oro satinato sottolinea ulteriormente l’identità della serie speciale.

Equipaggiamenti di serie DS 3 DS Performance Line

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, 360 Vision e monitoraggio angolo cieco

Cerchi in lega OSLO da 17'' neri, coprimozzi oro satinato e copriruota neri

Nuovi sedili in tessuto con finiture in Alcantara®

Nuovo colore per cruscotto e pannelli porta con cuciture dedicate

Sedili anteriori riscaldabili

Badge “DS Performance Line” sul cruscotto

Specchietto retrovisore elettrocromico senza cornice

L’edizione speciale è proposta con due varianti di motore: E-TENSE 100% elettrica e Hybrid. La scelta dei colori comprende sei sfumature: Bianco Assoluto, Grigio Cristallo, Volo di Notte, Blue Lazurite, Nero Perla e il nuovo Cashmere.

DS Performance Line: gli interni con rivestimenti pregiati della DS 3

Prezzi DS 3 DS Performance Line

Hybrid 145: € 34.900

E-TENSE 100% elettrica: € 42.230

Hybrid da 250 €/mese, leasing 24 mesi e 30.000 km

DS Performance Line: il crossover DS N° 4

La DS N°4 (leggi la prova di DS N°4) propone un frontale ispirato alla concept car DS E-TENSE Performance. Le linee esterne, accompagnate da una silhouette muscolosa, definiscono un’identità visiva precisa. Elementi come le calotte degli specchietti in oro satinato, il badge sul cofano e il motivo sul montante posteriore derivato dalla Formula E rafforzano l’identità stilistica della serie.

All’interno, l’ambiente presenta sedili in Alcantara, una plancia rivestita nello stesso materiale e un monogramma DS Performance Line che caratterizza lo spazio in maniera uniforme.

Equipaggiamenti di serie DS N°4 DS Performance Line

Sistema DS IRIS con navigazione connessa, assistente personale AI con ChatGPT e funzione Ultime Notizie; su E-TENSE presenti EV Routing ed e-Routes

Cornici finestrini nere

Cerchi in lega MINNEAPOLIS da 19'' per HYBRID, PLUG-IN HYBRID e DIESEL; cerchi ZURIGO da 19'' per E-TENSE con coprimozzi oro satinato e copribulloni neri

Sedili, plancia e pannelli porta in Alcantara® Nero

Monogramma “DS Performance Line” sulla plancia

Pedaliera e poggiapiedi in alluminio

Vetri posteriori oscurati e acustici

La N°4 è l’unica berlina del segmento a offrire quattro motorizzazioni: E-TENSE elettrica, Hybrid, Plug-in Hybrid e Diesel. La versione elettrica da 213 CV offre fino a 450 km di autonomia WLTP. I colori disponibili sono Bianco Perla, Bianco Alabastro, Grigio Cristallo, Volo di Notte, Cashmere e Nero Perla.

DS Performance Line: i sedili anatomici rivestiti in Alcantara della DS N° 4

Prezzi DS N°4 DS Performance Line

Hybrid 145: € 39.300

BlueHDi 130 Automatico: € 40.700

E-TENSE 100% elettrica: € 44.750

Plug-in Hybrid 225: € 47.850

Hybrid 145 da 250 €/mese, leasing 36 mesi e 45.000 km

DS Performance Line: il SUV premium DS 7

La DS 7 (leggi la prova di DS 7) si colloca nel segmento dei SUV premium e introduce una declinazione estetica dedicata nella serie Performance Line. La caratterizzazione include badge specifici, elementi in oro satinato sulla griglia e sulle calotte degli specchietti e il monogramma “7” in oro satinato sul portellone. L'abitacolo riprende lo stile DS con sedili e rivestimenti in Alcantara Nero.

Equipaggiamenti di serie DS 7 DS Performance Line

DS Drive Assist

360 Vision

Portellone posteriore elettrico con accesso facilitato

Caricatore wireless e due porte USB anteriori

Cerchi in lega da 19'' Silverstone neri con coprimozzi oro satinato e copriruota neri

Sedili in Alcantara® Nero

Badge “DS Performance Line” sulla plancia

La scelta dei colori comprende Blu Imperiale, Grigio Cristallo, Volo di Notte, Grigio Première, Grigio Titano e Nero Perla.

DS Performance Line: l'abitacolo lussuoso e sportivo della DS 7

Prezzi DS 7 DS Performance Line

BlueHDi 130 Automatico: € 46.700

BlueHDi 130 Automatico da 350 €/mese, leasing 36 mesi e 45.000 km

DS Performance Line: i cerchi in lega leggera di colore nero del SUV DS 7

Una serie esclusiva e molto completa

La nuova serie DS Performance Line si rivolge a un pubblico interessato a una configurazione più sportiveggiante all’interno dell’offerta del marchio francese, con motorizzazioni che spaziano dall’elettrico alle soluzioni ibride e diesel secondo il modello scelto. Voi cosa ne dite di questa variante dedicata al motorsport dei modelli DS Automobiles? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/12/2025