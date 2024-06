DS Automobiles, viaggi mentali con la Collezione Antoine de Saint-Exupéry

Un nuovo anno, una nuova collezione. Proprio come nell'Haute Couture, cioè un universo con il quale DS Automobiles condivide la stessa cura per i dettagli, la stessa passione per le cose belle. Anno 2024, è il turno di una collezione che è un tributo a un simbolo della storia francese. A un uomo che è stato un poeta, un viaggiatore, uno scrittore e un eroe: Antoine de Saint-Exupéry. Ora i suoi racconti ispirano tre serie speciali. Sfoglia la gallery, ti piacerà. Nell'ordine: DS 3, DS 4 e DS 7.

DS 3 Antoine de Saint-Exupéry

EROE NAZIONALE Umanista, narratore, aviatore, scienziato, artista. Antoine de Saint-Exupéry è diventato per molti aspetti una leggenda. A partire dalla metà del XX secolo, ha incarnato lo spirito di avventura, la creatività e l'empatia attraverso le sue opere letterarie e le sue imprese aeronautiche. Fin dalla prima giovinezza, de Saint-Exupéry si innamorò del cielo e delle sue costellazioni. Questo fascino precoce per l'aviazione lo portò ad arruolarsi nell'Aeronautica Militare Francese durante gli sconvolgimenti della Prima Guerra Mondiale, nutrendo la sua nascente passione per il volo. Successivamente, ampliò la sua esperienza come pilota di linea per conto di diverse compagnie aeree. Le sue peregrinazioni in solitaria, sorvolando l'immenso deserto del Sahara durante voli notturni, furono una feconda fonte di ispirazione per la sua produzione letteraria. I viaggi aerei alimentarono la sua immaginazione e diedero origine a molti dei suoi racconti più importanti, tra cui Corriere del Sud e Volo di notte. Ma fu con la pubblicazione de Il Piccolo Principe, avvenuta nel 1943, che Antoine de Saint-Exupéry conquisto veramente il cuore dei lettori su scala mondiale. Coinvolto nella Resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale, morì il 31 luglio 1944 durante una missione di ricognizione aerea, quando il suo velivolo precipitò al largo della costa mediterranea. Ora, il suo spirito rivive nella nuova Collezione DS Automobiles.

DS 7 Antoine de Saint-Exupéry

ESTERNO NOTTE Proposta dunque sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7, la Collezione Antoine de Saint-Exupéry introduce un'esclusiva firma condivisa, strettamente legata alla storia di questo uomo amante dell'avventura, in occasione dell'80° anniversario della sua scomparsa. Ogni modello è disponibile anche in uno speciale colore “Volo di notte”, vernice perlacea composta da pigmenti che creano delicati riflessi dorati, come un cielo stellato all'alba.

VEDI ANCHE

I cerchi a turbina, la firma di Antoine de Saint-Exupéry

INTERNO VOLO L'atmosfera all'interno fa rivivere il linguaggio degli aviatori della prima metà del XX secolo, con una calda e resistente pelle Nappa Marrone Criollo, espressione di expertise e dell'uso dei materiali nobili, così cari a DS Automobiles. La selleria in pelle è accompagnata da una nuovissima tecnica di ricamo sul rivestimento del cruscotto per evocare la scia di un aereo. Diversi badges interni ed esterni, così come i loghi sui battitacchi, completano l'esclusiva firma stilistica: loghi che riportano citazioni e disegni, tratti dalle opere ispiratrici, insieme alla firma di Antoine de Saint-Exupéry integrata da un logo speedform che evoca la fusoliera di un aereo. L'elica al centro ricorda infine una stella. Cioè una guida per gli aviatori, ma anche per tutti i viaggiatori.

All'interno, altri richiami al mondo del volo

PREZZI Serie speciale Antoine de Saint-Exupéry disponibile in abbinamento a tutte le motorizzazioni. Per DS 3 Antoine de Saint-Exupéry, prezzi a partire da 36.050 euro (DS 3 PureTech 130 Cambio automatico), mentre DS 4 Antoine de Saint-Exupéry parte da 43.700 euro (DS 4 PureTech 130 Cambio automatico). DS 7 Antoine de Saint-Exupéry, infine, in vendite a partire da 50.250 euro (DS 7 BlueHDi 130 Cambio automatico).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/06/2024