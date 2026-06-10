Dodge Charger, aperti gli ordini in Europa. Tutte le versioni disponibili

Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, la Dodge Charger torna in Europa. Per gli amanti delle muscle car è un annuncio particolarmente affascinante cui segue oggi l’apertura degli ordini. In occasione del 60° anniversario della Charger (debuttò nel 1966), Dodge ha infatti aperto gli ordini attraverso KWA, importatore ufficiale per il Vecchio Continente.

La gamma europea comprende quattro varianti: Charger Daytona R/T e Scat Pack in versione full electric, e Charger SIXPACK R/T e Scat Pack con motore a benzina. Sono tutte disponibili come coupé a due porte o berlina a quattro porte e tutte con trazione integrale di serie.

Charger Daytona: la muscle car elettrica

Dodge Charger Daytona

La Dodge Charger Daytona è costruita su un'architettura a doppio motore elettrico, uno per asse, con batteria da 100,5 kWh e architettura a 400 V. La Scat Pack eroga 500 kW (680 CV) e scatta da 0 a 96 km/h in 3,3 secondi, coprendo i 402 metri (il quarto di miglio) in 11,5 secondi; la R/T si ferma a 400 kW (544 CV) con uno scatto da 0 a 96 km/h in 4,2 secondi e 12,4 secondi per percorrere 402 metri.

Dodge Charger Daytona, il retro

La ricarica rapida in DC arriva fino a 183 kW di picco, con una ricarica dal 20 all'80% in circa 27 minuti alla colonnina da 350 kW; 10 minuti di ricarica aggiungono fino a 110 km di autonomia. La batteria è coperta da garanzia di 8 anni o 160.000 km.

Dodge Charger Daytona, la leva delle marce

Per la Daytona Scat Pack è disponibile il Track Package, che aggiunge freni Brembo con dischi da 406 mm, pinze fisse rosse, cerchi da 20” in assetto staggered (305 anteriore, 325 posteriore), sospensioni adattive e Drive eXperience Recorder per registrare le sessioni in pista.

Dodge Charger Daytona, l'abitacolo

Tra le caratteristiche esclusive, il tasto PowerShot sul volante eroga un incremento di 29 kW (40 CV) per effettuare brevi accelerazioni aggiuntive. Le palette al volante gestiscono la frenata rigenerativa. Il Fratzonic Chambered Exhaust genera artificialmente un sound da muscle car (una soluzione per alcuni puristi considerata controversa). L'abitacolo include sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato e in basso, pistol-grip shifter (la leva del cambio a forma di pistola) ridisegnato e sistema di illuminazione Attitude Adjustment con 64 colori selezionabili. La Daytona Scat Pack monta sedili con regolazione elettrica a 12 vie, la R/T a 8 vie.

Charger SIXPACK: resta il motore a benzina

Dodge Charger SIXPACK

La versione a combustione interna adotta il nuovo Hurricane biturbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri. La Scat Pack in configurazione High Output eroga 410 kW (558 CV) e scatta da 0 a 96 km/h in 3,9 secondi, coprendo i 402 metri in 12,2 secondi; la R/T si ferma a 313 kW (426 CV) passando da 0 a 96 km/h in 4,6 secondi e 402 metri in 12,9 secondi.

Entrambe montano la trazione integrale con modalità RWD on-demand, che invia il 100% della coppia al retrotreno con la sola pressione di un tasto. Il Launch Control offre cinque livelli di intensità per partenze sempre uniformi e controllate, mentre il Line Lock consente il blocco delle ruote anteriori per burnout controllati.

Dotazioni, prezzi e disponibilità

Dodge Charger Daytona, il tetto panoramico

Per il mercato europeo Dodge ha definito degli allestimenti Plus specifici che includono cerchi da 20” con pneumatici quattro stagioni, sedili anteriori elettrici, head-up display, cluster digitale da 16”, telecamera surround a 360° con visualizzazione della distanza ruota-cordolo, illuminazione Attitude Adjustment a 64 colori, maniglie illuminate con attivazione di prossimità (proximity wake-up) e ricarica wireless. Tra gli optional disponibili tra cui scegliere c’è il tetto panoramico fisso, il sistema audio Alpine Pro a 18 altoparlanti, i sedili sportivi e quelli color Demonic Red.

La connettività è garantita dal sistema I-DUV, che consente il monitoraggio remoto del veicolo in tempo reale, il geofencing (la funzione che avvida quando il veicolo esce da un'area prestabilita), il rilevamento dei furti e la gestione della ricarica per le versioni elettriche. La suite ADAS include sistemi di guida assistita di Livello 2, il rilevamento degli angoli ciechi, il riconoscimento dei segnali stradali, il rilevamento della stanchezza del conducente e la frenata automatica d'emergenza.

«Portare la Charger in Europa significa riproporre un nome iconico americano a clienti che apprezzano carattere e autenticità», ha dichiarato Fabio Catone, Head of Brand Dodge per l'Europa.

Ogni acquirente riceverà una lettera di autenticità firmata dal CEO Dodge Matt McAlear, oltre a un welcome kit esclusivo. I clienti che scelgono la Daytona elettrica ricevono un'offerta dedicata per l'acquisto e l'installazione di una wallbox domestica tramite Free2move. Gli ordini sono già aperti con il prezzo di partenza fissato a 66.000 euro e prime consegne previste da settembre 2026.

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 10/06/2026