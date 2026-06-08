Dodge Charger, c'è una novità: la muscle car torna in Europa

Buone notizie per tutti coloro che amano le muscle car. Già perché Stellantis ha annunciato il prossimo ritorno in Europa della Dodge Charger. L’ultima generazione reinterpreta in chiave moderna la muscle car americana, combinando elementi di design tipici di queste vetture come l’assetto largo, con le ultime tecnologie disponibili. Vettura che sarà proposta con un approccio multi-energia. Infatti, la nuova Charger offre sia versioni con motore a benzina SIXPACK sia modelli Daytona con powertrain 100% elettrici. In questo modo, si punta a offrire ai clienti la scelta di motorizzazione preferita.

Adesso, con il suo ritorno in Europa, sta per iniziare un nuovo capitolo per la muscle car americana. Dettagli esatti sulla commercializzazione nel Vecchio Continente non sono stati comunicati ma presto dovremo saperne molto di più su questa interessante novità.

60 anni di storia

Dodge Charger ha fatto il suo primo debutto nel 1966 e si distingueva per la sue linee da fastback, l’abitacolo orientato al guidatore e i potenti motori V8 che l'hanno fatto subito apprezzare. Nel corso delle successive generazioni, questa musce car è diventata molto di più che una semplice vettura, trasformandosi in un'icona culturale forte delle sue apparizioni in molti film tra cui Bullitt e la saga Fast & Furious. Contestualmente, la Charger ha costruito la propria reputazione attraverso il motorsport e l’innovazione, proseguendo con i successi nelle competizioni di accelerazione NHRA (National Hot Rod Association).

Dodge Charger

Nei 60 anni della sua carriera, ogni generazione ha reinterpretato i valori fondamentali della casa automobilistica: design audace, prestazioni emozionali e forte personalità. Il tutto, adattandosi al tempo e alle richieste del mercato. E adesso, come accennato prima, si sta aprendo un nuovo capitolo della storia della Dodge Charger con lo sbarco nel Vecchio Continente.

Riportare Charger in Europa rappresenta un momento significativo per il brandSignifica riproporre un nome iconico americano a clienti che apprezzano carattere e autenticità. Charger è sempre stata sinonimo di distinzione, ed è proprio questo atteggiamento che definisce il suo ritorno.

Così si è espresso Fabio Catone, Head of Brand Dodge per l’Europa.

Attendiamo quindi i dettagli dell'arrivo della muscle car nel Vecchio Continente. Ricordiamo che in America, l'attuale modello elettrico può contare su 680 CV e poggia sulla piattaforma STLA Large. Il modello SIXPACK a 6 cilindri, invece, può contare invece su di una potenza fino a circa 550 CV.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026