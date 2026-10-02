Assistenti vocali, ti ascoltano ma non sempre rispondono: il test ADAC

Le auto moderne sono sempre più sofisticate e un po' tutte adesso adottano assistenti vocali sempre più evoluti, in alcuni casi dotati anche del supporto dell'AI per poter interagire in maniera naturale con gli occupanti. L'utilizzo degli assistenti vocali per gestire alcune delle funzioni dell'auto può aiutare a migliorare la sicurezza. Oggi, con la tendenza al ''tutto touch'', anche la sola gestione della climatizzazione può diventare complicata e portare a distrazioni alla guida.

Utilizzare i comandi vocali al posto di dover interagire fisicamente con gli schermi può quindi essere una soluzione migliore, almeno sulla carta. Già perché ADAC ha voluto indagare se il controllo vocale nei veicoli moderni potesse davvero offrire una soluzione. Com'è andata?

Luci e ombre

ADAC ha testato 40 veicoli per verificare la risposta a diversi tipologie di comandi vocali. L'obiettivo era verificare se e in che misura si potesse controllare il sistema di infotainment tramite comandi vocali, se fosse possibile regolare il climatizzatore e se persino le funzioni relative alla sicurezza potessero essere attivate e disattivate con la voce.

16 auto hanno ricevuto una valutazione complessiva di ''buono'', con la BMW Serie 5 che si è distinta in particolare. Infatti, è stata in grado di eseguire 16 dei 18 comandi testati. Non bene, invece, Suzuki. La nuova e-Vitara è riuscita a elaborare solo 3 dei 18 comandi, un voto insufficiente. Non positivo nemmeno il risultato di Dacia. Il pulsante del controllo vocale sul volante gestisce solo uno smartphone connesso e non il veicolo stesso. Con la casa madre Renault, che utilizza un volante quasi identico, il pulsante per il controllo vocale può essere utilizzato anche per controllare il veicolo.

I migliori risultati dei test sono stati ottenuti nella gestione dell'infotainment, che include funzioni come navigazione e radio. In questa categoria, 35 veicoli hanno ricevuto una valutazione buona o molto buona. Nella gestione della climatizzazione (ad esempio, regolazione della temperatura interna), 26 modelli hanno ottenuto almeno i due punteggi più alti.

Tuttavia, i risultati mostrano anche che i sistemi che gestiscono le luci e l'assistenza alla guida (luci di emergenza, avviso di velocità, ecc.) generalmente non possono essere utilizzati tramite comandi vocali. 32 delle auto testate hanno ricevuto una valutazione insufficiente in questa categoria.

I comandi vocali non sostituiscono ancora i controlli fisici

In sintesi, l'ADAC afferma che gli assistenti vocali offrono supporto nella guida quotidiana. Tuttavia, non possono sostituire in modo affidabile i comandi fisici mancanti. Questo è vero soprattutto per le funzioni relative alla sicurezza, che devono essere immediatamente accessibili. Invece, il maggior valore aggiunto risiede nella gestione dell'infotainment. In particolare per i comandi più lunghi come ad esempio, l'inserimento di un indirizzo in un sistema di navigazione, il controllo vocale non solo può essere un aiuto, ma, secondo ADAC, rappresenta spesso il metodo di utilizzo migliore.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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